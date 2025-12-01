Solicita el mandatario Maduro a la OPEP que ayude a detener la agresión
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 24
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo una carta al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, extensiva a los integrantes del mecanismo de coordinación que incluye a otras naciones productoras. En la misiva hizo un resumen de las “ilegales amenazas” de Estados Unidos contra el Estado bolivariano.
El mandatario denunció en la carta que Washington “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar total”.
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, leyó la comunicación durante la conferencia ministerial de la organización llevada a cabo este domingo. Detalló que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe consta de 14 barcos de guerra y 15 mil efectivos.
Maduro, además, afirmó que estas unidades han realizado misiones de vuelo y navegación muy cerca del territorio venezolano “con el objetivo declarado de hacer efectiva una operación militar en contra de Venezuela”.
En el documento, Caracas informó que Estados Unidos ha realizado “un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, ilegales y arbitrarias”, cuyo objetivo es afectar la industria petrolera venezolana para provocar “un cambio inconstitucional de gobierno”. Entre estas medidas destacan los intentos de impedir por la fuerza la libre circulación de los buques que transportan el crudo y sus derivados.
También advirtió que lo anterior “pone en grave peligro la estabilidad y la seguridad energética internacional”. Por esta razón, Maduro solicitó los buenos oficios, tanto del secretario general Al Ghais, como de los países que forman parte del mecanismo OPEP+, para lograr que el gobierno de Wa-shington desista de sus intenciones guerreristas.
“Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener la agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional, tanto para los países productores como para los consumidores”, reza la misiva.
Finalmente, Maduro aseguró que Venezuela “no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”.
La OPEP está conformada actualmente por 12 miembros: Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, República del Congo y Venezuela. Por su parte, el mecanismo OPEP+ incluye, además de los anteriores, a otros 10: Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Baréin, Brunéi, Malasia, Omán, Sudán y Sudán del Sur, con un total de 22 países en la alianza.
Investigarán asesinatos en el Caribe
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela solicitó al Ministerio Público abrir una investigación formal sobre los asesinatos cometidos por militares estadunidenses en el Caribe, en los cuales han sido víctimas pescadores locales. Asimismo, el Parlamento designará una comisión especial de diputados para abordar el caso.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, explicó que los venezolanos asesinados por órdenes del secretario de Guerra estadunidense, Pete Hegseth, pertenecen a la población de Güiria, en el estado de Sucre, ubicado en la costa oriental del país.
Aseguró que los familiares de las personas abatidas han recibido amenazas para no denunciar públicamente que las víctimas eran honestos que no tenían nada que ver con narcotráfico, que es la excusa esgrimida por Washington para disparar a embarcaciones en movimiento en aguas del Caribe.
La Asamblea Nacional gestionará una reunión con el gobierno bolivariano y la gobernación de Sucre para establecer estrategias de apoyo a los familiares de los asesinados.