Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 24

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo una carta al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, extensiva a los integrantes del mecanismo de coordinación que incluye a otras naciones productoras. En la misiva hizo un resumen de las “ilegales amenazas” de Estados Unidos contra el Estado bolivariano.

El mandatario denunció en la carta que Washington “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar total”.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, leyó la comunicación durante la conferencia ministerial de la organización llevada a cabo este domingo. Detalló que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe consta de 14 barcos de guerra y 15 mil efectivos.

Maduro, además, afirmó que estas unidades han realizado misiones de vuelo y navegación muy cerca del territorio venezolano “con el objetivo declarado de hacer efectiva una operación militar en contra de Venezuela”.

En el documento, Caracas informó que Estados Unidos ha realizado “un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, ilegales y arbitrarias”, cuyo objetivo es afectar la industria petrolera venezolana para provocar “un cambio inconstitucional de gobierno”. Entre estas medidas destacan los intentos de impedir por la fuerza la libre circulación de los buques que transportan el crudo y sus derivados.

En la carta, Maduro denunció expresamente ante los más importantes países exportadores de petróleo la intención del gobierno de Estados Unidos de apoderarse de “las vastas reservas de crudo de Venezuela, las más grandes del planeta”, por medio del uso de la fuerza militar total contra el territorio, pueblo e instituciones de la nación bolivariana.

También advirtió que lo anterior “pone en grave peligro la estabilidad y la seguridad energética internacional”. Por esta razón, Maduro solicitó los buenos oficios, tanto del secretario general Al Ghais, como de los países que forman parte del mecanismo OPEP+, para lograr que el gobierno de Wa-shington desista de sus intenciones guerreristas.