El liberal Nasralla, a menos de 2 puntos
Escrutadas, 34 por ciento de las actas // La oficialista va en tercer lugar
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 24
Tegucigalpa. El candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry Tito Asfura, respaldado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aventajaba con 40.61 por ciento de los votos en las elecciones celebradas ayer en Honduras, seguido muy de cerca por el liberal y anticomunista Salvador Nasralla, con 38.79 puntos porcentuales, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) al dar a conocer los primeros resultados preliminares.
Escrutadas 34.2 por ciento de las actas, la abanderada de la oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, estaba en un lejano tercer lugar con 19.61 por ciento.
El CNE, que tiene un máximo de 30 días para realizar la declaratoria oficial, no precisó cuál fue el índice de participación en los comicios, para los que fueron convocados más de 6 millones de ciudadanos.
La jornada transcurrió sin incidentes y reportó una gran afluencia.
Al cierre de esta edición, Asfura no había reaccionado a los primeros reportes del CNE, al que antes exigió divulgar las cifras, ya que demoró hora y media en difundir su primer boletín.
En la sede del Partido Nacional sus simpatizantes celebraron los datos preliminares, lo mismo que Nasralla con sus seguidores.
El ex presidente y líder de Libre, Manuel Zelaya afirmó que continuarán firmes hasta que se complete el escrutinio, informó La Prensa en su portal. Antes de conocerse las primeras cifras, Rixi señaló en X que estaba “agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Mañana (hoy) en conferencia de prensa, informaré mi posición en relación con los resultados que publica el CNE”.
Pocos días antes de la votación, Trump sorprendió al enviar un mensaje de respaldo al conservador Asfura, abanderado por el Partido Liberal del ex mandatario Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas. También aseveró que Nasralla y Moncada podrían llevar a Honduras por el mismo camino que Venezuela.
Asfura tomó distancia del encarcelado ex gobernante y saludó el respaldo de Trump.
Consultado ayer por la prensa sobre el anunciado indulto, Trump argumentó que respondía a las peticiones de los hondureños que creían que el caso tenía motivaciones políticas.
“El pueblo de Honduras realmente creyó que le habían tendido una trampa y fue algo terrible. Básicamente afirmaron que (Hernández) era un narcotraficante porque era el presidente del país. Y dijeron que fue una trampa de la administración (de su antecesor Joe) Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”, agregó en el Air Force One.
Al respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que “indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico. Trump afirmó que le gustaría destruir “fábricas de cocaína”, nosotros acabamos con un promedio de nueve laboratorios por día.
Además del presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, se eligieron 128 diputados y sus respectivos suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.
Poco más de 4 mil observadores nacionales e internacionales participaron en el proceso, entre ellos, representantes de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y congresistas de Estados Unidos.