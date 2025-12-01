▲ Nasry Tito Asfura, del Partido Nacional (a la izquierda), quien recibió el apoyo del mandatario Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Liberal, puntean en los comicios por la presidencia hondureña y deben esperar los resultados definitivos, que pueden tardar hasta 30 días. Foto Afp

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 24

Tegucigalpa. El candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry Tito Asfura, respaldado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aventajaba con 40.61 por ciento de los votos en las elecciones celebradas ayer en Honduras, seguido muy de cerca por el liberal y anticomunista Salvador Nasralla, con 38.79 puntos porcentuales, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) al dar a conocer los primeros resultados preliminares.

Escrutadas 34.2 por ciento de las actas, la abanderada de la oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, estaba en un lejano tercer lugar con 19.61 por ciento.

El CNE, que tiene un máximo de 30 días para realizar la declaratoria oficial, no precisó cuál fue el índice de participación en los comicios, para los que fueron convocados más de 6 millones de ciudadanos.

La jornada transcurrió sin incidentes y reportó una gran afluencia.

Al cierre de esta edición, Asfura no había reaccionado a los primeros reportes del CNE, al que antes exigió divulgar las cifras, ya que demoró hora y media en difundir su primer boletín.

En la sede del Partido Nacional sus simpatizantes celebraron los datos preliminares, lo mismo que Nasralla con sus seguidores.

El ex presidente y líder de Libre, Manuel Zelaya afirmó que continuarán firmes hasta que se complete el escrutinio, informó La Prensa en su portal. Antes de conocerse las primeras cifras, Rixi señaló en X que estaba “agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Mañana (hoy) en conferencia de prensa, informaré mi posición en relación con los resultados que publica el CNE”.

Pocos días antes de la votación, Trump sorprendió al enviar un mensaje de respaldo al conservador Asfura, abanderado por el Partido Liberal del ex mandatario Juan Orlando Hernández, extraditado y sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas. También aseveró que Nasralla y Moncada podrían llevar a Honduras por el mismo camino que Venezuela.