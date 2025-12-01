Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 30

Tapachula, Chis., Civiles presuntamente vinculados a la delincuencia organizada incendiaron tres vehículos en el municipio de Villaflores, Chiapas, generando bloqueos carreteros y temor entre la población.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una investigación por la quema de dos automotores en la comunidad Nuevo México, aunque la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) estatal indicó que eran tres unidades, “un torton, una camioneta pick up y un sedán”, detalló la dependencia en un comunicado.

La FGE añadió que no hay reportes de enfrentamientos ni otros daños. En tanto un equipo fue enviado a la zona.

“Tenemos avances importantes respecto a la identidad de las personas que provocaron estas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia”, señaló la fiscalía.

Las autoridades indicaron que desplegaron un operativo apoyados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en busca de los presuntos responsables.

“Elementos de seguridad realizan patrullajes, aseguramiento de la zona, revisión de accesos y coordinación directa con autoridades federales y municipales”, agregó la SSP.