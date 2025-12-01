De La Redacción

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 30

Integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) anunciaron que este lunes 1º de diciembre tomarán las casetas de peaje de las autopistas Osiris y Calera desde las primeras horas del día, en rechazo a la propuesta de nueva Ley de Aguas Nacionales y el incumplimiento de diversos acuerdos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Severiano Zamarrón, dirigente de la UPAZ, informó que esta jornada de manifestaciones se deriva luego de tener una reunión el pasado viernes en las oficinas de la Conagua, en la que no tuvieron respuesta a los compromisos establecidos en la última minuta firmada el pasado 20 de noviembre.

Ante la toma de casetas y cierre de autopistas, la UPAZ pidió a la ciudadanía tomar precauciones. “Les pedimos su comprensión, que se unan a nuestra lucha, porque es una lucha justa, noble, y que merece nuestro estado ser atendido”, expuso uno de los dirigentes de la agrupación.