Fundación Pro Cuatro Ciénegas busca repoblar el valle
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 30
Cuatro Ciénegas, Coah., El bisonte americano (bison bison), extinto hace 160 años del desierto coahuilense, regresó a esta región, gracias a su reintroducción en la reserva ecológica El Santuario, de casi 4 mil hectáreas, ubicada en la Sierra de Menchaca, a 10 kilómetros de Cuatro Ciénegas.
Se trata de una iniciativa de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas que busca poblar nuevamente el valle, contribuir a la regeneración del suelo, a la retención del agua de lluvia, a completar un ciclo en la cadena alimenticia que propicia que otras especies prosperen en estas tierrras, como el puma y el oso negro.
La mañana del pasado jueves se liberaron 44 bisontes (38 hembras y seis machos), tres de ellos donados por el Museo del Desierto; la idea es que comiencen a conocer el lugar y se vayan adaptando.
Con este proyecto se busca también que los bisontes sean en un atractivo turístico más en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, para mostrar algo diferente a los visitantes que llegan cada año a la ciudad.
La ausencia del bisonte en esta región se debe al impacto humano ocurrido desde finales del siglo XIX y buena parte del XX; la cacería excesiva, la expansión agrícola y ganadera y la pérdida de hábitat redujeron drásticamente la población de esta especie hasta su desaparición.
Su retorno, por tanto, consideraron los integrantes de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas un paso clave para recuperar procesos ecológicos que habían quedado truncos.
E1 bisonte es considerado un ingeniero de ecosistema debido a su influencia en los pastizales. Con su actividad natural promueve el rebrote vegetal, mejora la infiltración del agua, contribuye a la fertilidad del suelo y reduce riesgos de incendios al evitar la acumulación de pasto seco. Lo anterior es especialmente relevante en un entorno árido como Cuatro Ciénegas.
Gerardo Ruiz, director de la fundación, explicó que la mayoría de los 44 bisontes provienen del rancho El Uno, que se localiza en la Reserva de la Biósfera de Janos, que fue el primer rancho de una manada en conservación en México. Actualmente tienen 500 cabezas.
Explicó que la reserva El Santuario es un hábitat ideal para hacer una reintroducción del bisonte.
Recordó que esta área fue sobrepastoreada, por décadas, como rancho ganadero, se erosionó, se desertificó y ahora pretendemos usar al bisonte como una herramienta biológica para revertir este proceso con el impacto de las pezuñas, con el estiércol y con la rotación adecuada que permita que el pastizal se vaya regenerando mejor
La Fundación Pro Cuatro Ciénegas es un esfuerzo coordinado con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Cuenca Los Ojos AC y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Este grupo de 44 ejemplares es la tercera manada de conservación que se establece en México.
Con información del Zócalo de Saltillo