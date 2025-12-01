Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 30

Cuatro Ciénegas, Coah., El bisonte americano (bison bison), extinto hace 160 años del desierto coahuilense, regresó a esta región, gracias a su reintroducción en la reserva ecológica El Santuario, de casi 4 mil hectáreas, ubicada en la Sierra de Menchaca, a 10 kilómetros de Cuatro Ciénegas.

Se trata de una iniciativa de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas que busca poblar nuevamente el valle, contribuir a la regeneración del suelo, a la retención del agua de lluvia, a completar un ciclo en la cadena alimenticia que propicia que otras especies prosperen en estas tierrras, como el puma y el oso negro.

La mañana del pasado jueves se liberaron 44 bisontes (38 hembras y seis machos), tres de ellos donados por el Museo del Desierto; la idea es que comiencen a conocer el lugar y se vayan adaptando.

Con este proyecto se busca también que los bisontes sean en un atractivo turístico más en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, para mostrar algo diferente a los visitantes que llegan cada año a la ciudad.

La ausencia del bisonte en esta región se debe al impacto humano ocurrido desde finales del siglo XIX y buena parte del XX; la cacería excesiva, la expansión agrícola y ganadera y la pérdida de hábitat redujeron drásticamente la población de esta especie hasta su desaparición.

Su retorno, por tanto, consideraron los integrantes de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas un paso clave para recuperar procesos ecológicos que habían quedado truncos.