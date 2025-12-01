El grupo de la aplicación Telegram comparte imágenes de menores de edad y fue abierto hace 6 meses
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 29
Oaxaca, Oax., El Colectivo DLR Ciberseguridad denunció la existencia de un chat en la aplicación Telegram, integrado por presuntos pederastas, quienes a través de esta plataforma comparten imágenes de menores de edad.
Andy Torres, director de la agrupación, dijo que desafortunadamente en un principio la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se había negado a iniciar una investigación con el pretexto de que no existe una denuncia formal de la parte afectada.
Las imágenes que se difunden en dicho grupo –que cambia constantemente de nombre– corresponden a por lo menos a una veintena de menores quienes cursan sus estudios de secundaria en diferentes escuelas de la ciudad de Oaxaca.
Aseveró que de acuerdo con la información recabada por los hacktivistas, las adolescentes son hijas o hijastras de quienes les toman fotografías sin su consentimiento para después difundirlas, lo cual, alertó, “es de suma gravedad”.
Señaló que DLR realiza una investigación a fondo, en la que se ha detectado que el grupo referido cuenta con al menos 300 integrantes de los cuales 25 han estado compartiendo fotografías de menores.
Indicó que ya se logró identificar a tres de los presuntos agresores con fotografía y número de teléfono y se trabaja para obtener sus nombres.
Torres explicó que el grupo de la aplicación Telegram fue abierto hace seis meses aproximadamente y desde hace tres comenzaron a compartir este tipo de fotografías.
Detalló que el grupo ha cambiado de nombre constantemente, con la intención de mantenerse oculto. También se ha detectado que a raíz de la denuncia pública varios integrantes abandonaron el grupo.
Advirtió que el riesgo en el que se encuentran las menores es alto, pues están en una situación de violencia, en este caso digital, pero también existe la posibilidad de que estén viviendo en un entorno de violencia física, por lo que para ellas el denunciar su caso ante las autoridades no es una opción, por lo que lo que pide la FGEO “no es factible”.
Abuso en el hogar
Mencionó que las víctimas podrían estar inmersas en una situación de abuso sexual o físico en sus hogares, por lo que es de suma urgencia el que las autoridades intervengan, más aún cuando ya se han detectado diversas escuelas en las estudian las menores de edad y que corresponden a la capital del estado.
Por su parte, la FGEO de Oaxaca informó se inició de oficio la carpeta de investigación 30453/UNNA/2025, desde el 19 de noviembre, ante la falta de denuncias por parte de las menores afectadas.
Apuntó que “esta investigación se inició por el delito de violación a la intimidad sexual y los que se lleguen a configurar”.
Aunado a lo anterior, “como parte de los actos investigación por el caso, se han realizado entrevistas con los directivos de las secundarias técnicas número 6 y 1 y de la secundaria federal número 2, escuelas en las que según la referencia de la nota estudiaban las adolescentes expuestas”.
Asimismo, se informó que se tramitó una solicitud de información a la policía cibernética, debido a que se trata de un delito en medios digitales; además, el 27 de noviembre “se tuvo un acercamiento con el colectivo DLR para sumar esfuerzos y poder continuar con la investigación de los hechos hasta su esclarecimiento”.