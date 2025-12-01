Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 29

Oaxaca, Oax., El Colectivo DLR Ciberseguridad denunció la existencia de un chat en la aplicación Telegram, integrado por presuntos pederastas, quienes a través de esta plataforma comparten imágenes de menores de edad.

Andy Torres, director de la agrupación, dijo que desafortunadamente en un principio la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se había negado a iniciar una investigación con el pretexto de que no existe una denuncia formal de la parte afectada.

Las imágenes que se difunden en dicho grupo –que cambia constantemente de nombre– corresponden a por lo menos a una veintena de menores quienes cursan sus estudios de secundaria en diferentes escuelas de la ciudad de Oaxaca.

Aseveró que de acuerdo con la información recabada por los hacktivistas, las adolescentes son hijas o hijastras de quienes les toman fotografías sin su consentimiento para después difundirlas, lo cual, alertó, “es de suma gravedad”.

Señaló que DLR realiza una investigación a fondo, en la que se ha detectado que el grupo referido cuenta con al menos 300 integrantes de los cuales 25 han estado compartiendo fotografías de menores.

Indicó que ya se logró identificar a tres de los presuntos agresores con fotografía y número de teléfono y se trabaja para obtener sus nombres.

Torres explicó que el grupo de la aplicación Telegram fue abierto hace seis meses aproximadamente y desde hace tres comenzaron a compartir este tipo de fotografías.

Detalló que el grupo ha cambiado de nombre constantemente, con la intención de mantenerse oculto. También se ha detectado que a raíz de la denuncia pública varios integrantes abandonaron el grupo.