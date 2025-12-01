Hoy entrega tercer informe de gobierno
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 29
Oaxaca, Oax., Para el movimiento social oaxaqueño, el gobierno de Salomón Jara Cruz –que ha llegado a la mitad de su sexenio– ha quedado a deber mucho, pues al ser un político surgido desde la lucha social, se tenían grandes expectativas, mismas que él mismo ha ido socavando con sus acciones como el nepotismo y la persecución de defensores de derechos humanos, a quienes criminaliza y denosta constantemente desde palacio de gobierno.
Yesica Sánchez Maya, integrante de la dirigencia colectiva de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, organización especializada en la defensa de los derechos humanos, consideró que durante la administración del morenista se ha presentado un grave retroceso y deterioro en las instituciones.
Esto, dijo, se observa en organismos como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) “que parece empleada del gobernador”; una Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca “que le tiembla la mano para emitir recomendaciones o hacerlas cumplir o para dar medidas cautelares”.
Reprobó que también se observa un Congreso sometido a los designios del Ejecutivo estatal, “un Poder Judicial que también se lo comió el ejecutivo”.
Alertó de que esto es “gravísimo”, pues los tres poderes son totalmente controlados por el morenista. “Tenemos una hegemonía absoluta que dibuja un autoritarismo total del gobierno de Salomón Jara, porque efectivamente la democracia no se mide ya en proceso por votos, sino por garantizar independencia de poderes”, expuso.
Subrayó que esto afecta la aplicación de la justicia, que en Oaxaca es tan necesaria con los altos índices de feminicidios, de desaparición de mujeres, entre ellas dos defensoras de derechos humanos, una de ellas, Sandra Domínguez, asesinada.
Cerrazón al diálogo
Además, reprochó, existe una total cerrazón al diálogo por parte de la administración jarista.
Sánchez Maya precisó que hasta el pasado 25 de noviembre se tenían contabilizados 280 feminicidios y mil 139 desapariciones de mujeres en lo que va del sexenio jarista.Criticó que no haya políticas públicas reales para frenar la violencia.
La diputada federal por Oaxaca del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, coincidió en la falta de acciones reales para atender este flagelo. En violencia feminicida, expuso, “vamos en aumento, mientras las políticas públicas no tengan un impacto real o presupuestal”.
Consideró que además de que no existen planes reales de atención, tampoco se han destinando recursos para el desarrollo de programas en la materia.
Deploró que algo tan sencillo como la mala atención de un Ministerio Público da pie a que la violencia no sólo no se detenga, sino aumente.
Refirió que en Ayutla Mixe hay quejas constantes por el comportamiento déspota, por “no atender a las personas, no atender con perspectiva intercultural ni de género”.
No obstante, pese a los reclamos, el Ministerio Público continúa en el lugar; aunado a esta irregularidad recordó que el gobernador respaldó a Donato Vargas a quien ella denunció por violencia de género, querella que fue archivada por la FGEO, lo que “da un mensaje de impunidad y perpetua la violencia machista”.
En tanto, Marcos Leyva Madrid, quien forma parte de la coordinación de Servicios para una Educación Alternativa considero que a tres años de iniciada la administración de Salomón Jara “estamos viendo con preocupación que la situación de derechos humanos y de violencia hacia los defensores y defensoras, pues no ha disminuido y se han concentrado en la zona del Tren Transístmico, en el Istmo de Tehuantepec”.
Indicó que esta situación es sumamente preocupante pues los ataques, críticas y denostaciones vienen ahora de un gobierno que surgió desde el movimiento social.
Alertó que en el último año se recrudeció la violencia, de octubre de 2024 a octubre de 2025 han sido asesinados 10 defensores, quienes tras haber perdido la vida, fueron denostados por el gobierno de Salomón Jara.
La campaña de monitoreo Alas y Raíces de los movimientos sociales oaxaqueños señala que de diciembre de 2022 a mayo de 2025 se cometieron 70 actos de agresión colectiva contra comunidades o movimientos sociales, así como 45 ataques individuales a personas defensoras, entre ellas 25 homicidios.
Resaltó que hay decepción y desencanto en la sociedad y el movimiento social, pues el gobierno jarista no ha sido lo que se esperaba; sin embargo, apuntó, aún hay tiempo de realizar los cambios que se necesitan para mejorar la situación que se vive en la entidad.
Por su parte, la secretaria general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Yenny Aracely Pérez Martínez, apuntó que la administración de Jara ha dejado mucho que desear, pues no sólo ha fallado en otros sectores, sino también en la educación.
Indicó que en los tres años de su gestión se han tenido avances muy lentos en los temas estatales, “ha sido complejo avanzar en cuanto a los procesos burocráticos, ya sea para contratación, para recategorizaciones, para el pago de horas”, apuntó.
Incluso, refirió que en muchas ocasiones rehúyen de sus responsabilidades y acusan a la Federación de las problemáticas o falta de respuesta.
Pérez Martínez expuso: “pensábamos que tendríamos un cambio, al menos en lo que refiere al ámbito educativo, a la parte de seguridad social, a una jubilación digna, pero en esos siete años a nivel nacional y aquí tres a nivel estatal, hemos visto que parte del discurso que han impulsado desde el gobierno muchas veces es demagogia y en la realidad aún cuando dicen que es un gobierno de puertas abiertas, sencillamente se traduce en en puertas abiertas, pero sin solución”.
Puntualizó que esto no sólo se observa en la educación, sino que hay otros sectores de la sociedad que han tenido que movilizarse por la falta de respuestas y a quienes se les está denostando por ello.
“Se maneja un discurso oficial que hay atención, que hay diálogo y que si nos manifestamos básicamente somos de la oposición y somos de la derecha, porque a nosotros ya nos han caracterizado, incluso que tenemos este vínculo con la derecha”, reclamó.
Ello, aunado a que en las conferencias mañaneras de Salomón Jara se ha atacado al movimiento y se ha asegurado que a través de las mesas de negociaciones con los gobiernos estatal y federal, el magisterio ha recibido millones de pesos con el propósito de confrontar a los maestros con la sociedad, cuando este recurso no es administrado por la sección 22, sino que está etiquetado y se entrega al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Salomón Jara hará entrega este lunes en el Congreso del estado su tercer informe de gobierno; posteriormente, emitirá un mensaje desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino.