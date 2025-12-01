▲ En imagen de archivo, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en el Congreso estatal. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 29

Oaxaca, Oax., Para el movimiento social oaxaqueño, el gobierno de Salomón Jara Cruz –que ha llegado a la mitad de su sexenio– ha quedado a deber mucho, pues al ser un político surgido desde la lucha social, se tenían grandes expectativas, mismas que él mismo ha ido socavando con sus acciones como el nepotismo y la persecución de defensores de derechos humanos, a quienes criminaliza y denosta constantemente desde palacio de gobierno.

Yesica Sánchez Maya, integrante de la dirigencia colectiva de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, organización especializada en la defensa de los derechos humanos, consideró que durante la administración del morenista se ha presentado un grave retroceso y deterioro en las instituciones.

Esto, dijo, se observa en organismos como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) “que parece empleada del gobernador”; una Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca “que le tiembla la mano para emitir recomendaciones o hacerlas cumplir o para dar medidas cautelares”.

Reprobó que también se observa un Congreso sometido a los designios del Ejecutivo estatal, “un Poder Judicial que también se lo comió el ejecutivo”.

Alertó de que esto es “gravísimo”, pues los tres poderes son totalmente controlados por el morenista. “Tenemos una hegemonía absoluta que dibuja un autoritarismo total del gobierno de Salomón Jara, porque efectivamente la democracia no se mide ya en proceso por votos, sino por garantizar independencia de poderes”, expuso.

Subrayó que esto afecta la aplicación de la justicia, que en Oaxaca es tan necesaria con los altos índices de feminicidios, de desaparición de mujeres, entre ellas dos defensoras de derechos humanos, una de ellas, Sandra Domínguez, asesinada.

Cerrazón al diálogo

Además, reprochó, existe una total cerrazón al diálogo por parte de la administración jarista.

Sánchez Maya precisó que hasta el pasado 25 de noviembre se tenían contabilizados 280 feminicidios y mil 139 desapariciones de mujeres en lo que va del sexenio jarista.Criticó que no haya políticas públicas reales para frenar la violencia.

La diputada federal por Oaxaca del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, coincidió en la falta de acciones reales para atender este flagelo. En violencia feminicida, expuso, “vamos en aumento, mientras las políticas públicas no tengan un impacto real o presupuestal”.

Consideró que además de que no existen planes reales de atención, tampoco se han destinando recursos para el desarrollo de programas en la materia.

Deploró que algo tan sencillo como la mala atención de un Ministerio Público da pie a que la violencia no sólo no se detenga, sino aumente.

Refirió que en Ayutla Mixe hay quejas constantes por el comportamiento déspota, por “no atender a las personas, no atender con perspectiva intercultural ni de género”.

No obstante, pese a los reclamos, el Ministerio Público continúa en el lugar; aunado a esta irregularidad recordó que el gobernador respaldó a Donato Vargas a quien ella denunció por violencia de género, querella que fue archivada por la FGEO, lo que “da un mensaje de impunidad y perpetua la violencia machista”.

En tanto, Marcos Leyva Madrid, quien forma parte de la coordinación de Servicios para una Educación Alternativa considero que a tres años de iniciada la administración de Salomón Jara “estamos viendo con preocupación que la situación de derechos humanos y de violencia hacia los defensores y defensoras, pues no ha disminuido y se han concentrado en la zona del Tren Transístmico, en el Istmo de Tehuantepec”.