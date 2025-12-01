Sergio Ocampo

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 28

Chilpancingo, Gro., Organizaciones sociales, ex guerrilleros, amigos y familiares rindieron homenaje al comandante Lucio Cabañas, fundador del Partido de los Pobres (PDLP), y a dos combatientes más, que junto con él murieron hace 51 años en el paraje El Otatal del municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero.

Al grito de “¡Lucio vive, la lucha sigue!”, unas 100 personas llegaron ayer al mediodía a El Otatal, donde el 2 de diciembre de 1974 cayó muerto Lucio Cabañas, así como los combatientes Lino Rosas y Esteban Mesino, que se presume fueron asesinados por efectivos militares, en tanto que un tercer guerrillero, Marcelo Serafín Juárez, está desaparecido desde entonces.

Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, quien busca desde hace más de 50 años a su padre Rosendo Radilla, señaló: “estos hombres no abandonaron al maestro (Lucio Cabañas); ellos estuvieron ahí hasta el último momento; Marcelo, casi un niño, hijo de doña Victoria N, que tiene otros hijos desaparecidos; tengo una fotografía de otra persona, que está rodeada por militares; tampoco sabemos si algunos más estuvieron, o fueron desaparecidos”.

Dijo pensar “que ellos son nuestros héroes; son gente consciente, congruente con sus luchas e ideales, y son un ejemplo para quienes nos decimos luchadores; también sigamos por ese camino dejando los vicios, los malos hábitos, y las cosas que ofenden a nuestro pueblo”.

A su vez, Micaela Cabañas, hija del guerrillero, recordó: “hace 51 años, siete batallones del Ejército Mexicano rodearon este lugar, como si se tratara de una persona que dañara al pueblo, así se recordaba antes a Lucio; la historia nos ha dado la razón: Lucio no era un asesino, un traidor, o robavacas; quizá lo hacía por necesidad, si alguna vez lo hizo; quizá su lucha fue una ofensa para muchos, pero para el pueblo fue alguien se preocupó por las causas justas, y luchó por ustedes y nosotros, para que tuviéramos mejores condiciones de vida”.