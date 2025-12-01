▲ Decenas de hombres realizan trabajos de albañilería en una montaña de Chiapas. Foto captura de video del EZLN

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Como resultado del esfuerzo del común zapatista, miles de manos edifican montaña adentro un quirófano, “una vocación de salud”. El capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) explicó en un comunicado que las labores implican “una técnica de albañilería” en la que participan “miles de manos y de voluntades, incluyendo algunas de allende los mares. Colores, estaturas, lenguas, culturas y modos diferentes, y un techo en común”.

En una fotografía difundida junto con el boletín, se observa un edificio a medio construir al pie de una montaña y la presencia de decenas de hombres participando en la etapa del colado. En la entrada se observa un letrero que dice “Quirófano (con una estrella roja a cada lado). Luz del Común Compañer@s Caídos del Mundo”.

En un video se presenta cómo, en medio de la niebla, decenas de hombres cargan bultos de cemento hacia una revolvedora, mientras otros colocan el hierro para lo que será el techo. También se distinguen montones de arena y piedra, al igual que pilas de bloques de cemento.

Se escucha corear a hombres que suben rápidamente por una escalera de madera con cubetas llenas de mezcla “sí se puede”, “sí se puede”, al tiempo que otros riegan el material para construir el techo.

En el comunicado titulado “Un techo común”, Marcos expuso que “el colado se tiene que hacer de un jalón. No se puede por partes porque queda mal el techo. Entonces es cuando hay que echar montón, pero organizados”.

El colado es como el baile

Agregó que “el colado de un techo es como el baile: cada quien sabe su lugar, y lo que le toca y con quién. Si llueve, ahí sí ya valió queso. Entonces hay que preguntar con los más sabedores, estar pendiente, listos. Entonces ya se dice ‘tal día’, y se junta la plebe, se reparten los trabajos. Temprano se hace, porque si no luego la calor no se aguanta y queda uno como cucaracha fumigada. Ya cuando se termina, reímos y tomamos pozol. En la comida hubo res que nos zampamos en común. No hay fiesta fuera, pero sí en el corazón. ‘Es nuestro’, pensamos. Y sabemos que es de todos y es de nadie”.