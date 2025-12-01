Afp

París. La prestigiosa Cinemateca francesa anunció el viernes su cierre temporal debido a una plaga de chinches, tras varios avistamientos de estos insectos que se alimentan de sangre humana, incluido durante una clase magistral con la estrella de Hollywood Sigourney Weaver.

La Cinémathèque, un archivo cinematográfico y cine de renombre internacional, anunció en un comunicado que cerraría sus cuatro salas de proyección por un mes a partir del viernes.

El cierre, que se produce tras una serie de avistamientos de chinches, debería garantizar a los espectadores “un entorno perfectamente seguro y cómodo”, según el comunicado.

A principios de noviembre, varios espectadores afirmaron haber sido picados por chinches tras una clase magistral con Weaver, conocida por sus papeles en películas como Alien. Una persona declaró al diario francés Le Parisien que se habían visto chinches pululando “por los asientos”.