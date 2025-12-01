Afp

Lunes 1º de diciembre de 2025

Londres. En 1981, la cadena de televisión musical MTV inauguró una nueva era para la cultura pop al abrir su programación con el videoclip de una canción de título elocuente: Video Killed the Radio Star (El video mató a la estrella de radio).

Más de cuatro décadas después, la cadena, ahora propiedad del gigante Paramount Skydance y enfrentada a la feroz competencia de plataformas como TikTok y YouTube, se prepara para desconectar la mayoría de sus señales internacionales.

MTV Music, MTV Hits y sus programas de música de los años 80 y 90 cerrarán en el Reino Unido y en otros países en los próximos meses, indicaron a la Afp fuentes de Paramount.

Estas cadenas dejarán de emitir a finales de año en Francia, Alemania, Polonia, Australia y Brasil, según varios medios.

Algunas cadenas musicales de MTV seguirán al aire en Estados Unidos, y la señal principal MTV HD permanecerá disponible en el Reino Unido, pero con un enfoque en entretenimiento más que en música.

Para muchos fanáticos y antiguos presentadores de MTV, que en la cúspide de la cadena eran seguidos por decenas de millones de personas, esto marca el fin de una era.

Todo lo que hacía de MTV una cadena culturalmente “revolucionaria” ya no existe, explica a la Afp Kirsty Fairclough, profesora de la Manchester Metropolitan University especializada en cultura popular.

El auge del streaming, TikTok y YouTube “transformó por completo nuestra forma de interactuar con la música y las imágenes”, subraya.

El público ahora busca “inmediatez e interactividad”, cosas que los videos en la televisión tradicional ya no pueden ofrecer.

Experimentación

James Hyman, que dirigió y produjo programas de baile para MTV Europa en los años 90, reconoce que la cadena construyó su prosperidad en una época en la que Internet apenas comenzaba.

“Era emocionante porque era prácticamente todo lo que la gente tenía”, resalta.

Hyman y la presentadora neerlandesa Simone Angel fueron figuras clave de Party Zone, un programa sobre la cultura de los clubes nocturnos y de géneros musicales aún emergentes como el techno, el house o el trance.