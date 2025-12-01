Foto tomada de la cuenta de Instagram de Maki Otsuki

▲ Maki Otsuki, conocida por el tema del popular anime One Piece, sufrió un nuevo episodio de la disputa diplomática entre Tokio y Pekín. Foto tomada de la cuenta de Instagram de Maki Otsuki

Afp

Lunes 1º de diciembre de 2025

Tokio. Otsuki, conocida por el tema del popular anime One Piece, tenía previsto dar dos conciertos, viernes y sábado, en el Festival Banday Namco 2025 en Shanghái.

Sin embargo, “debió detener abruptamente su presentación debido a circunstancias inevitables” el viernes, “pese a que estaba en medio de la presentación”, publicó su equipo administrativo el sábado en su página web.

Fue el caso más reciente de un evento cultural cancelado por las tensiones entre las dos mayores economías asiáticas.

China y Japón se hundieron en una crisis diplomática este mes luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera que su país podría intervenir militarmente ante un eventual ataque chino a Taiwán.

China, que reclama como propia esa isla de régimen democrático y no descarta tomar su control incluso por la fuerza, reaccionó furiosamente a la declaración de Takaichi y recomendó a sus ciudadanos no viajar a Japón.