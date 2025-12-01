▲ Guillermo Briseño recordó que “el rock no se doméstica y sigue siendo un acto de insurrección”. Foto Cristina Rodríguez

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 7

En su espectacular doble festejo por 80 años de vida y 66 de trayectoria, Guillermo Briseño resplandeció en el concierto ¡Apaga la pinche luz!, en el que resonó “su rock y blues sin cadenas, crudo, feroz, vivo”.

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris ardió ayer con los acordes y la nutrida presencia del público que accedió al recinto de manera gratuita para sumarse a la gran celebración del poeta, compositor, pianista y fundador de la Escuela de Música del Rock a la Palabra.

Con palabras precisas, reflexivas y críticas, Briseño, vestido de brillante negro y gafas oscuras, se plantó en el escenario con su piano para recordar que “el rock no se doméstica, que sigue siendo un acto de insurrección”.

Recordó que “dominó el miedo a componer y dijo que celebrar es resistencia, así como que su música está viva y la poesía la viste con un velo protector”.

Y como había dicho antes el músico en una entrevista a La Jornada, reafirmó: “esto no es un homenaje y no me estoy despidiendo, simplemente sigo haciendo niveles al andamiaje”.

Con Suburbia madre comenzó el repertorio, que recibió ovaciones de los asistentes.

“Hay una excitación grande por toda la gente que estará hoy aquí; es una historia conmovedora y me doy cuenta de que estoy ronco, pero será por el miedo que me dan ustedes”, dijo el músico, de quien sus invitados admiraron su terquedad, así como la calidad de su obra y trayectoria.

Briseño, junto con su banda, continuó con Viejos los cerros y Condón, cuya letra alude al VIH/sida: “hay que ponerse los chalecos y evitar que las espumas nos empapen. Aguantar a que el estrépito se calme y lograr tener los pies y el alma secos. Que naufragios se dan en cualquier mar y hasta en aguas del amor se han dado muertes”.

En la rola Túnel 29 lo acompañó el bajista Sabo Romo, que luego entrelazó con poesía y palabras de sus invitados que entonaron Un blues por Marx y, en Remando despacio, sobresalió la imponente voz de Eugenia León.