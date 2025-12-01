Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 23
El número de transacciones de pago inmediato se ha multiplicado por 130 en los pasados ocho años, de 620 millones en 2017 a 79 mil 900 millones en 2024 en América Latina y el Caribe, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial.
Este tipo de transacciones profundizan la inclusión financiera digital por medio de un mayor uso de las cuentas, ya que en toda América Latina y el Caribe los pagos digitales por titular de cuenta han aumentado de 154 a 587 al año, en promedio, y 61 por ciento de este crecimiento se atribuye a los desembolsos inmediatos.
El estudio destaca que este tipo de abonos impulsan el crecimiento de las cobros digitales en la región, ya que en 2024 representaron 45 por ciento del volumen de pagos en línea, frente a 2 por ciento de 2017. Asimismo, superaron los realizados con tarjetas por primera vez.
Los pagos inmediatos son aquellos que se pueden realizar las 24 horas los siete días de la semana con disponibilidad en tiempo real para el beneficiario.
El documento, elaborado por los analistas del Banco Mundial Douglas Randall, especialista sénior en el sector financiero; María Teresa Chimienti, especialista sénior en el sector de finanzas, y Guillermo Galicia Rabadan, experto del sector financiero, se menciona que los sistemas de retribución inmediata han ayudado a fomentar la competencia y la innovación al establecer condiciones equitativas para los distintos proveedores de servicios de pago, ya sean grandes bancos tradicionales, instituciones financieras cooperativas o nuevos actores de tecnología financiera.
Explicaron que al menos una docena de países de América Latina y el Caribe han desarrollado sistemas de pago inmediato, que son las plataformas de infraestructura subyacente y el conjunto de reglas comunes que admiten esas transacciones para impulsar la transformación digital y la inclusión.
“Transferir dinero ha sido históricamente una tarea compleja y costosa. Podría requerir viajar a una sucursal bancaria durante el horario comercial, pagar una comisión y esperar varios días para que el destinatario reciba los fondos”, comentaron los investigadores.
Con pandemia, auge digital
Señalaron que la introducción de las billeteras digitales redujo algunas de esas fricciones, pero muchas de ellas se mantuvieron debido a la falta de interoperabilidad de las infraestructuras de pago y la ausencia de condiciones de competencia plena en los mercados.
Destacaron que el punto de inflexión clave comenzó alrededor de 2020, cuando se habilitó ese tipo de servicios en algunos países de América Latina y el Caribe, que coincidió con un fuerte aumento en la demanda de desembolsos digitales por parte de los consumidores catalizada por la pandemia de covid-19.
Hasta 2024, el mejor desempeño regional en términos de volúmenes de transacciones de esos pagos ocurrió en Brasil, Argentina y Costa Rica. En tanto, Bolivia, México, Paraguay y Perú también han experimentado un crecimiento fuerte y sostenido desde 2020, a medida que sus economías han madurado.