Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 23

El número de transacciones de pago inmediato se ha multiplicado por 130 en los pasados ocho años, de 620 millones en 2017 a 79 mil 900 millones en 2024 en América Latina y el Caribe, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial.

Este tipo de transacciones profundizan la inclusión financiera digital por medio de un mayor uso de las cuentas, ya que en toda América Latina y el Caribe los pagos digitales por titular de cuenta han aumentado de 154 a 587 al año, en promedio, y 61 por ciento de este crecimiento se atribuye a los desembolsos inmediatos.

El estudio destaca que este tipo de abonos impulsan el crecimiento de las cobros digitales en la región, ya que en 2024 representaron 45 por ciento del volumen de pagos en línea, frente a 2 por ciento de 2017. Asimismo, superaron los realizados con tarjetas por primera vez.

Los pagos inmediatos son aquellos que se pueden realizar las 24 horas los siete días de la semana con disponibilidad en tiempo real para el beneficiario.

El documento, elaborado por los analistas del Banco Mundial Douglas Randall, especialista sénior en el sector financiero; María Teresa Chimienti, especialista sénior en el sector de finanzas, y Guillermo Galicia Rabadan, experto del sector financiero, se menciona que los sistemas de retribución inmediata han ayudado a fomentar la competencia y la innovación al establecer condiciones equitativas para los distintos proveedores de servicios de pago, ya sean grandes bancos tradicionales, instituciones financieras cooperativas o nuevos actores de tecnología financiera.