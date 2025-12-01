Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 22

México se dirige a una “cuasi” recesión económica, en la cual la contracción de la inversión no sólo complica las cifras en el corto plazo, sino “limita” el crecimiento de la economía hacia el futuro, afirmó Gabriel Lozano, economista en jefe para México y América Central en JP Morgan.

El especialista económico de la firma financiera global detalló que una vez que la actividad económica del país registró una caída en el tercer trimestre de 2025, tanto trimestral (0.3 por ciento) como anual (0.2), con cifras desestacionalizadas, un nulo crecimiento en el cuarto trimestre, como se estima, aunque no sea negativo, “es casi una recesión económica (se declara cuando el PIB cae durante dos trimestres seguidos), aunque distinta”.

En el pódcast Análisis Biva, Lozano explicó que “si el cuarto trimestre registra una tasa de cero por ciento de crecimiento, podría llevar a la economía nacional a 0.1 por ciento de avance para todo 2025”.

La revisión a la baja del crecimiento económico por parte del Banco de México, de 0.6 a 0.3 por ciento para este año, es un notable enfriamiento y un golpe de realidad, sostuvo Lozano.