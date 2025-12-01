Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 22
México se dirige a una “cuasi” recesión económica, en la cual la contracción de la inversión no sólo complica las cifras en el corto plazo, sino “limita” el crecimiento de la economía hacia el futuro, afirmó Gabriel Lozano, economista en jefe para México y América Central en JP Morgan.
El especialista económico de la firma financiera global detalló que una vez que la actividad económica del país registró una caída en el tercer trimestre de 2025, tanto trimestral (0.3 por ciento) como anual (0.2), con cifras desestacionalizadas, un nulo crecimiento en el cuarto trimestre, como se estima, aunque no sea negativo, “es casi una recesión económica (se declara cuando el PIB cae durante dos trimestres seguidos), aunque distinta”.
En el pódcast Análisis Biva, Lozano explicó que “si el cuarto trimestre registra una tasa de cero por ciento de crecimiento, podría llevar a la economía nacional a 0.1 por ciento de avance para todo 2025”.
La revisión a la baja del crecimiento económico por parte del Banco de México, de 0.6 a 0.3 por ciento para este año, es un notable enfriamiento y un golpe de realidad, sostuvo Lozano.
“Las inversiones y las empresas siguen muy cautas, están metiendo el freno y no vemos que vayan a soltarlo todavía en 2026, que será un año complicado. En 2027 lo soltarán hasta que haya claridad sobre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.
Desacumulación de inventarios
El economista añadió: “empezamos a ver una desacumulación de inventarios en México, ya no hubo tanta producción y se secó la producción manufacturera. Al mismo tiempo que no ha habido una depreciación del peso, no ha existido una competitividad interesante”.
Declaró que la competitividad por tipo de cambio no se manifestó este año y se tiene un doble golpe.
“Por un lado, el aumento de la tarifa efectiva de 5 por ciento para México, y al mismo tiempo, se tiene un fortalecimiento de la moneda mexicana de casi 11 por ciento en 12 meses frente al dólar (...) aún así estamos teniendo una dinámica interesante que tiene que ver con el data center y toda la parte tecnológica que está empujando la parte exportadora”.