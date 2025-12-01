Alejandro Alegría

La inversión física de las empresas públicas, la cual suma la hecha por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue de 225 mil 45 millones de pesos en los primeros 10 meses del año, monto que se tradujo en una contracción de 28.6 por ciento frente a igual periodo del año pasado, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El informe de las finanzas públicas del décimo mes de 2025 muestra que en ambas entidades el ejercicio de recursos para este rubro destinado a la construcción, conservación de obras y a la adquisición de bienes se ha reducido en una proporción casi similar.

La SHCP admitió que las dos empresas no sólo han reducido el gasto en inversión física, sino también en otros rubros, debido a los esquemas de austeridad que emprendieron tras la reforma constitucional que les devolvió el carácter público.

Sólo en octubre, el gasto consolidado fue de 19 mil 591 millones de pesos, lo que significó un aumento a tasa anual de 81.4 por ciento en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.

Entre enero y octubre, la inversión física de Pemex ascendió a 262 mil 905 millones de pesos, monto que mostró una caída de 29.3 por ciento a igual lapso de 2024.

Desde el inicio de la actual administración, la petrolera ha puesto en práctica una política de austeridad, para hacer más eficiente el uso de los recursos que tiene, pero también para mejorar la situación financiera. No obstante, ha continuado con proyectos como las coquizadoras en las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salina Cruz, Oaxaca.