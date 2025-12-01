▲ El uso descontrolado de los plásticos generó un impago de 16 mil 944 millones de pesos en octubre. Foto Cuartoscuro

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 21

La cartera vencida de los créditos que la banca privada destina al consumo de las familias alcanzó en octubre un monto de 53 mil 895 millones de pesos, la cifra más alta desde que hay registros, de acuerdo con la última información oficial publicada por el Banco de México (BdeM).

Si la cifra reportada en el décimo mes de este año se compara con los 45 mil 491 millones de pesos que se tenían en octubre, pero del año pasado, existe un aumento de 14.9 por ciento en términos reales, es decir, ya descontada la inflación, según los datos del banco central.

Se trata de los financiamientos que la banca otorga por medio de tarjetas de crédito, préstamos personales y los que son descontados a los trabajadores por medio de sus nóminas y que llevan cuando menos 90 días sin recibir un pago.

Como proporción de la cartera de crédito vigente de la banca privada, que al finalizar octubre se ubicó en un billón 588 mil 260 millones de pesos, el saldo vencido equivale a 3.3 por ciento.

El incremento en los índices de impago se presenta en un momento en el que la economía mexicana se encuentra prácticamente estancada, de acuerdo con indicadores oportunos que fueron presentados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

También se da antes a que arranquen los meses de mayores transacciones para el sistema financiero, que son noviembre y diciembre, cuando las compras van a la alza por eventos como El Buen Fin o por el comienzo de las ventas relacionadas con el fin de año.

Préstamos personales, los de mayor morosidad

Según la información publicada por el BdeM, en octubre, el portafolio vencido en el segmento de las tarjetas de crédito llegó en agosto a un monto de 16 mil 944 millones de pesos, lo que representó una ligera disminución de 1.2 por ciento si se compara con los 17 mil 150 millones reportados en el mismo mes de 2024.