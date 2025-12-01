Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 21
La cartera vencida de los créditos que la banca privada destina al consumo de las familias alcanzó en octubre un monto de 53 mil 895 millones de pesos, la cifra más alta desde que hay registros, de acuerdo con la última información oficial publicada por el Banco de México (BdeM).
Si la cifra reportada en el décimo mes de este año se compara con los 45 mil 491 millones de pesos que se tenían en octubre, pero del año pasado, existe un aumento de 14.9 por ciento en términos reales, es decir, ya descontada la inflación, según los datos del banco central.
Se trata de los financiamientos que la banca otorga por medio de tarjetas de crédito, préstamos personales y los que son descontados a los trabajadores por medio de sus nóminas y que llevan cuando menos 90 días sin recibir un pago.
Como proporción de la cartera de crédito vigente de la banca privada, que al finalizar octubre se ubicó en un billón 588 mil 260 millones de pesos, el saldo vencido equivale a 3.3 por ciento.
El incremento en los índices de impago se presenta en un momento en el que la economía mexicana se encuentra prácticamente estancada, de acuerdo con indicadores oportunos que fueron presentados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
También se da antes a que arranquen los meses de mayores transacciones para el sistema financiero, que son noviembre y diciembre, cuando las compras van a la alza por eventos como El Buen Fin o por el comienzo de las ventas relacionadas con el fin de año.
Préstamos personales, los de mayor morosidad
Según la información publicada por el BdeM, en octubre, el portafolio vencido en el segmento de las tarjetas de crédito llegó en agosto a un monto de 16 mil 944 millones de pesos, lo que representó una ligera disminución de 1.2 por ciento si se compara con los 17 mil 150 millones reportados en el mismo mes de 2024.
Como proporción de la cartera vigente, que llegó a 482 mil 560 millones de pesos, el saldo vencido representa 3.5 por ciento.
Para los financiamientos que son descontados a los trabajadores por medio de sus nóminas, el saldo vencido fue de 12 mil 82 millones de pesos. Aquí hubo un alza de 5.3 por ciento respecto a los 11 mil 94 millones reportados en octubre del año previo.
En cuanto a la cartera vigente, que se colocó en 425 mil millones de pesos, la vencida representa 2.8 por ciento.
En cuanto a los financiamientos personales, el saldo vencido se colocó en el décimo mes en 17 mil 136 millones de pesos, casi lo mismo que la morosidad en los plásticos, lo que significó un aumento de 47 por ciento en términos reales si se compara con los 11 mil 374 millones reportados en octubre de 2024.
Se trata de los financiamientos que reportan el mayor incremento en sus niveles de morosidad y que, como proporción de la cartera vigente, el impago representa 6.1 por ciento, también el nivel más alto entre todos los segmentos.
Para no caer en una situación de sobrendeudamiento, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda a las personas pensar bien antes de comenzar a comprar, sobre todo cuando se presentan promociones como los meses sin intereses.
Una buena práctica, señala, es esperar siete días para la adquisición: si al pasar ese lapso una persona considera que sí necesita el objeto deseado, es una buena decisión comprarlo, pero si en ese tiempo no se viene a la cabeza, lo mejor es olvidarla.