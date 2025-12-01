B

itcóin se define como una moneda digital que usa la tecnología de cadena de bloques (blockchain technology) para hacer transacciones de persona a persona, sin necesidad de una autoridad central, sea un gobierno o un banco. Si una moneda fiduciaria como la que emiten los gobiernos varía en su valor relativo en cuanto a su poder de compra, bitcóin fluctúa y en ocasiones de manera extrema por la mera expectativa de ganancias de quienes lo ofrecen y demandan.

Bitcóin no tiene valor intrínseco, ni legal. Su precio depende de lo que los usuarios están dispuestos a pagar por él. Bitcóin es un instrumento financiero especulativo que exhibe una gran volatilidad en su precio. En esto influye su limitada cantidad y escasa liquidez, pues una gran parte se mantiene en posiciones de largo plazo.

La propiedad de bitcóin está concentrada. Hay en torno a 20 millones de bitcóin; en noviembre de 2025 se estimaba que existen alrededor de 2 mil 120 direcciones que tienen mil o más bitcóin, lo que se define como una “ballena”. La mayor parte de quienes tienen bitcóin varían entre una diezmilésima parte y casi una unidad. La desigualdad se replica en este mercado, como no podría ser de otra manera. Tal concentración hace posible grandes movimientos en el valor del bitcóin y, así, generar ganancias a expensas de quienes tratan de vender después de iniciada la caída del precio, o comprar antes de que alcance su nuevo valor máximo.

Bitcóin surgió como la primera moneda digital en 2009 y mantiene un predominio en ese mercado. Con el tiempo se ha ido constituyendo en parte del sistema financiero, sobrepasando el desdén inicial con el que los gobiernos, los bancos y los inversionistas lo trataban.

El cambio ha sido significativo. En 2025, el gobierno de Estados Unidos ha ido estableciendo ciertas regulaciones que tienden a extender su uso. Se ha convertido en el principal tenedor de esta criptomoneda con un valor estimado en 22.45 mil millones de dólares (le siguen por ese camino China, con 21.41 mmd y Reino Unido con 61.24 mmd). Las tesorerías de empresas de Estados Unidos tienen, también, crecientes posiciones de bitcóin.

El episodio más reciente de una gran fluctuación del precio de bitcóin se registró a principios de octubre pasado, cuando alcanzó su nivel máximo de alrededor de 126 mil dólares por unidad, para caer hasta 84 mil dólares el 22 de noviembre. El valor de mercado de bitcóin ronda los 1.8 billones de dólares (trillones, según se mide en esa moneda); habiendo llegado a casi 2.5 billones en octubre. Se trata de un activo especulativo que no genera ningún ingreso ni flujo, y basa su precio en la expectativa de ganancia de capital. Lo que sólo puede esperarse del creciente uso de bitcóin en un nuevo impulso que levante el ánimo especulador otra vez y con ello una revaluación seguida de otra ronda especulativa y otra crisis.