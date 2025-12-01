Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 20

En 2025, la fortaleza del peso mexicano es la debilidad del dólar. La moneda nacional acumula una ganancia de 12.4 por ciento en lo que va del año, de acuerdo con datos del mercado interbancario del Banco de México (BdeM), mientras el índice DXY, que mide el comportamiento de la divisa estadunidense frente a un conjunto de seis monedas internacionales, acumula un retroceso de 8.3 en el presente año.

El peso mexicano cerró noviembre en 18.2853 unidades por dólar spot, su nivel más fuerte desde julio de 2024, impulsado por la debilidad del billete verde, la expectativa de recortes de tasas de interés en Estados Unidos en diciembre y la cautela en las próximas decisiones del BdeM.

Según información del área de análisis de Banco Base, la ganancia acumulada de la moneda nacional, superior a 12 por ciento, ubica a la divisa en la posición siete entre las más depreciadas.

“En noviembre, el peso mexicano fue apoyado por el comportamiento del dólar y las expectativas de que el Banco de México mantendrá mayor cautela en las próximas decisiones de política monetaria, considerando el ajuste la Junta de Gobierno en su guía prospectiva”, aseguró Janneth Quiroz, directora de análisis económico, tipo de cambio y bursátil de Monex.

Además, está la expectativa de que el BdeM podría realizar una pausa en su ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia posterior a la reunión del 18 de diciembre, lo que favorece al diferencial de tasas con Estados Unidos y aumenta el atractivo de las inversiones en activos gubernamentales.

No obstante, la desaceleración de la actividad económica exhibida al tercer trimestre de 2025 derivó en que, dentro de su informe trimestral, el banco central mexicano ajustó a la baja su previsión de crecimiento del PIB a 0.3 por ciento anual, desde 0.6 anterior.