En 2025, la fortaleza del peso mexicano es la debilidad del dólar. La moneda nacional acumula una ganancia de 12.4 por ciento en lo que va del año, de acuerdo con datos del mercado interbancario del Banco de México (BdeM), mientras el índice DXY, que mide el comportamiento de la divisa estadunidense frente a un conjunto de seis monedas internacionales, acumula un retroceso de 8.3 en el presente año.
El peso mexicano cerró noviembre en 18.2853 unidades por dólar spot, su nivel más fuerte desde julio de 2024, impulsado por la debilidad del billete verde, la expectativa de recortes de tasas de interés en Estados Unidos en diciembre y la cautela en las próximas decisiones del BdeM.
Según información del área de análisis de Banco Base, la ganancia acumulada de la moneda nacional, superior a 12 por ciento, ubica a la divisa en la posición siete entre las más depreciadas.
“En noviembre, el peso mexicano fue apoyado por el comportamiento del dólar y las expectativas de que el Banco de México mantendrá mayor cautela en las próximas decisiones de política monetaria, considerando el ajuste la Junta de Gobierno en su guía prospectiva”, aseguró Janneth Quiroz, directora de análisis económico, tipo de cambio y bursátil de Monex.
Además, está la expectativa de que el BdeM podría realizar una pausa en su ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia posterior a la reunión del 18 de diciembre, lo que favorece al diferencial de tasas con Estados Unidos y aumenta el atractivo de las inversiones en activos gubernamentales.
No obstante, la desaceleración de la actividad económica exhibida al tercer trimestre de 2025 derivó en que, dentro de su informe trimestral, el banco central mexicano ajustó a la baja su previsión de crecimiento del PIB a 0.3 por ciento anual, desde 0.6 anterior.
En octubre, las exportaciones nacionales presentaron una recuperación significativa en un entorno de incertidumbre comercial, lo que impulsó la oferta de dólares en el país.
Se agota el impulso
En tanto, en Estados Unidos la reanudación de las publicaciones económicas claves provee más claridad sobre el estado de la economía, aunque se espera que algunos datos continúen rezagados hasta las últimas semanas de 2025 y principios de 2026.
La divergencia de opiniones entre los integrantes de la Reserva Federal (Fed) y la poca visibilidad del estado del mercado laboral y la inflación generan incertidumbre de cara a la reunión de política monetaria del 10 de diciembre. Sin embargo, los operadores mantienen el optimismo de que se materialice un recorte de 0.25 puntos porcentuales, ya que en el Chicago Mercantile Exchange (CME) la probabilidad implícita asciende hasta 86.9.
Por su parte, las posiciones especulativas netas futuras del peso disminuyeron 22.9 por ciento, al ubicarse en 67 mil 600 contratos a favor de la moneda mexicana en el corto plazo en el CME.
El número de convenios operados por especuladores bajó desde 87 mil 700 la semana anterior, lo cual refleja un deterioro en la confianza de los inversionistas sobre el desempeño del peso a corto plazo, en un contexto de incertidumbre monetaria y económica en ambos países.