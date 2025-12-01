El año pasado sumaron 679 mil mdd
Entre 2015 y 2024 los ingresos de los 100 mayores fabricantes aumentaron 26%
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 20
Estocolmo. Las ventas de los 100 mayores fabricantes de armas del mundo alcanzaron un nuevo récord en 2024, impulsadas por los conflictos en Ucrania y Gaza, a pesar de los problemas de producción que dificultan las entregas, reveló un informe publicado ayer.
A lo largo del año, las ventas ascendieron a 679 mil millones de dólares, un aumento de 5.9 por ciento respecto del año anterior, indicó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).
Durante pasada década, entre 2015 y 2024, los ingresos de los 100 mayores proveedores aumentaron 26 por ciento.
“El año pasado los ingresos mundiales de los proveedores de armas alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el Sipri, ya que los fabricantes aprovecharon la fuerte demanda”, declaró Lorenzo Scarazzato, del programa de gastos militares y producción de armas del instituto en un comunicado.
Jade Guiberteau Ricard, del mismo programa, explicó a Afp que “esto se debe principalmente a Europa”, aunque “todas las regiones aumentaron, excepto Asia y Oceanía”.
De acuerdo con ella, el aumento de la demanda en el viejo continente está relacionado con la guerra en Ucrania y con “la percepción de la amenaza de Rusia por parte de los estados europeos”.
Esta evolución se debe, por un lado, a las necesidades de la propia Ucrania y, por otro, a las de los países que le enviaron material y deben reponer sus pertrechos.
En varios países europeos “hemos visto numerosos planes de modernización en curso que representarán una nueva fuente de demanda”, agregó.
Treinta y nueve de los 100 principales proveedores de armas son estadunidenses, entre ellos los tres primeros: Lockheed Martin, RTX (antes Raytheon Technologies) y Northrop Grumman.
El grupo de los fabricantes estadunidenses registró un aumento de 3.8 por ciento en su facturación combinada para sumar 334 mil millones de dólares, lo que representa casi la mitad del total mundial. En Europa, la facturación de las 26 mayores empresas de armamento se incrementó 13 por ciento a 151 mil millones de dólares.