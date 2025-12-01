▲ La situación geopolítica ha ocasionado que los países hagan más pedidos para reponer o incrementar sus pertrechos. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 20

Estocolmo. Las ventas de los 100 mayores fabricantes de armas del mundo alcanzaron un nuevo récord en 2024, impulsadas por los conflictos en Ucrania y Gaza, a pesar de los problemas de producción que dificultan las entregas, reveló un informe publicado ayer.

A lo largo del año, las ventas ascendieron a 679 mil millones de dólares, un aumento de 5.9 por ciento respecto del año anterior, indicó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Durante pasada década, entre 2015 y 2024, los ingresos de los 100 mayores proveedores aumentaron 26 por ciento.

“El año pasado los ingresos mundiales de los proveedores de armas alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el Sipri, ya que los fabricantes aprovecharon la fuerte demanda”, declaró Lorenzo Scarazzato, del programa de gastos militares y producción de armas del instituto en un comunicado.

Jade Guiberteau Ricard, del mismo programa, explicó a Afp que “esto se debe principalmente a Europa”, aunque “todas las regiones aumentaron, excepto Asia y Oceanía”.