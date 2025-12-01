▲ El mariscal de campo de Bills, Josh Allen (17), quien establece récord de anotaciones terrestres, y el esquinero de los Acereros, Jalen Ramsey (5). Foto Ap

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. a12

Búfalo. Con el viento en contra, los Bills de Búfalo dominaron 26-7 a los Acereros de Pittsburgh. En un duelo donde el mariscal Josh Allen lanzó para una anotación y corrió para otra, Joey Bosa capturó al mariscal de campo de los Acereros, Aaron Rodgers, para que Christian Benford lograra cambiar el destino del juego con un balón suelto devuelto 17 yardas para anotación.

Búfalo (8-4) se recuperó de una derrota en Houston al superar a Pittsburgh (6-6) en la línea frontal. James Cook corrió para 144 yardas mientras los Bills acumulaban 249 yardas por tierra y tuvieron bajo control el reloj casi 42 minutos dentro del ventoso Acrisure Stadium.

Precisamente los vientos arremolinados en uno de los lugares más complicados de la liga hicieron que pasar el balón fuera casi imposible. Allen completó 15 de 23 para 123 yardas con una intercepción y un pase de anotación de tres yardas a Keon Coleman, quien regresó al roster activo después de haber sido descartado las recientes dos semanas por problemas disciplinarios.

El actual Jugador Más Valioso prácticamente aseguró el juego cuando cruzó la línea de gol desde ocho yardas al inicio del último cuarto, con lo que puso a los Bills con ventaja de 16 puntos. Fue el touchdown 76 por tierra en la carrera de Allen, rompiendo el récord de la NFL para carreras de anotación por un quarterback que brevemente compartió con Cam Newton.

Sin ambos tackles ofensivos titulares y enfrentando una de las mejores defensivas de pase de la liga, los Bills mantuvieron las cosas simples. Atacaron repetidamente la débil línea frontal contra la carrera de Pittsburgh, y cada vez que Búfalo parecía estar a punto de tambalearse, Allen extendía las series con sus piernas.

Las cosas no fueron tan bien para Pittsburgh. Rodgers, jugando con un soporte que protegía su muñeca izquierda lesionada, fue en gran medida ineficaz y se perdió parte de una serie al inicio de la segunda mitad después de ser golpeado por Bosa en la primera jugada del tercer cuarto. Rodgers soltó el balón, Benford lo recogió y corrió hacia la zona de anotación para convertir un 7-3 al medio tiempo en una ventaja de 10-7.

Con la nariz ensangrentada, el mariscal de 41 años dejó el campo.

Mason Rudolph remplazó a Rodgers por una serie y lanzó una intercepción que terminó en manos de Benford. Búfalo avanzó 56 yardas en ocho jugadas, y el pase de Allen en cuarta oportunidad a Coleman le dio a los Bills un control firme del partido.

Rodgers regresó, pero terminó 10 de 21 para 117 yardas mientras Acereros perdían por quinta vez en siete juegos, por lo que fueron abucheados.

A pesar de la caída, Pittsburgh sigue empatado con Baltimore por el liderato de la AFC Norte. Los rivales se enfrentarán dos veces en las últimas cinco semanas.

Las esperanzas de Búfalo de alcanzar a Nueva Inglaterra, líder de la AFC Este, siguen vivas, y el estilo de juego que los Bills mostraron en el frío de finales de noviembre podría servirles bien en el tramo final.

Stafford pierde tres balones

En otro duelo, Bryce Young completó 15 de 20 pases para 206 yardas y tres anotaciones –dos de ellas en cuarta oportunidad– y las Panteras de Carolina forzaron tres pérdidas de balón de Matthew Stafford para vencer 31-28 a Carneros de Los Ángeles, que vieron interrumpida su racha de seis victorias.

Las Panteras interceptaron a Stafford dos veces, con Mike Jackson devolviendo una para lograr la anotación de 48 yardas, y terminaron con el récord de la NFL del jugador de 37 años de 28 pases de touchdown consecutivos sin una intercepción.

Derrick Brown, quien desvió un balón que resultó en una de las primeras intercepciones de Stafford, logró un saque crucial con 2:25 restantes en el juego para asegurar la victoria.

La victoria permitió a Carolina mantenerse a medio juego detrás de los Bucaneros de Tampa Bay en la NFC Sur. Los Bucs, por su parte, vencieron a Arizona 20-17 .

Las Panteras utilizaron un fuerte juego terrestre para controlar el reloj en la segunda mitad y mantener a Stafford y la poderosa ofensiva fuera del campo. Hubbard tuvo 83 yardas por tierra y Rico Dowdle agregó 58.

Por otro lado, Brock Purdy corrió para una anotación y pasó para otra en la segunda mitad, y los 49’s de San Francisco arruinaron el primer inicio en casa de Shedeur Sanders al derrotar 26-8 a los Cafés de Cleveland.

Los Cargadores de Los Ángeles derrotaron 31-14 a los Raiders de Las Vegas, que están en caída libre. En el juego, Justin Herbert envió dos pases de touchdown mientras jugaba con una lesión en su mano no lanzadora, y Kimani Vidal realizó una carrera de anotación de 59 yardas.

En otros resultados, Jaguares 25-3 Titanes; Texanos 20-16 Potros; Santos 17-21 Delfines; Halcones 24-27 Jets; Vikingos 0-26 Halcones Marinos.