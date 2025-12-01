Lunes 1º de diciembre de 2025, p. a11
Mónaco. El sueco Armand Duplantis y la estadunidense Sydney McLaughlin-Levrone fueron elegidos los mejores atletas del año, reveló ayer la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) durante una ceremonia en Mónaco.
Dominador absoluto del salto con garrocha desde hace un lustro (doble oro olímpico, triple campeón del mundo y plusmarquista mundial), es la quinta ocasión en la que Duplantis recibe esta distinción (2020, 21, 23, 24 y 2025).
En esta temporada, Mondo Duplantis conquistó en Tokio su tercer título mundial, donde superó por decimocuarta ocasión su propio récord del orbe al saltar 6.30 metros.
Por su parte, McLaughlin-Levrone se proclamó campeona mundial en la prueba 400 metros en Tokio, con lo que logró la segunda mejor marca de la historia, con 47.78, a sólo 18 centésimas del récord de la alemana oriental Marita Koch en 1985 (47.60).
La velocista completó su participación en la capital japonesa con el título en el relevo 4x400 metros.
Ambos tienen 26 años y ya compartieron este galardón en 2022, luego de haber ganado el mismo año el premio a los atletas más prometedores.
Éxito histórico de María Pérez
La española María Pérez es la mejor atleta del año en la categoría Fuera del Estadio, en una temporada en la que se confirmó como una de las mejores marchistas de la historia al revalidar el doblete de títulos mundiales en los 20 y los 35 kilómetros.
Es la primera mujer que repite doblete mundialista, una hazaña sólo conseguida por leyendas, como Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah.
“¡Historia del atletismo español! Por primera vez, una atleta de nuestro país recibe un premio a mejor atleta del año. María Pérez, mejor atleta Fuera del estadio en los #AthleticsAwards. ¡Enhorabuena!”, reaccionó la Federación Española de Atletismo en su perfil de X.
El maratonista keniano Sabastian Sawe recibió el premio masculino en esa categoría. Mientras su compatriota, Edmund Serem, corredor de 17 años, y la lanzadora de martillo china Zhang Jiale son los atletas más prometedores de 2025.