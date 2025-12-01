Afp

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. a11

Mónaco. El sueco Armand Duplantis y la estadunidense Sydney McLaughlin-Levrone fueron elegidos los mejores atletas del año, reveló ayer la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) durante una ceremonia en Mónaco.

Dominador absoluto del salto con garrocha desde hace un lustro (doble oro olímpico, triple campeón del mundo y plusmarquista mundial), es la quinta ocasión en la que Duplantis recibe esta distinción (2020, 21, 23, 24 y 2025).

En esta temporada, Mondo Duplantis conquistó en Tokio su tercer título mundial, donde superó por decimocuarta ocasión su propio récord del orbe al saltar 6.30 metros.

Por su parte, McLaughlin-Levrone se proclamó campeona mundial en la prueba 400 metros en Tokio, con lo que logró la segunda mejor marca de la historia, con 47.78, a sólo 18 centésimas del récord de la alemana oriental Marita Koch en 1985 (47.60).

La velocista completó su participación en la capital japonesa con el título en el relevo 4x400 metros.

Ambos tienen 26 años y ya compartieron este galardón en 2022, luego de haber ganado el mismo año el premio a los atletas más prometedores.