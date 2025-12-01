El campeonato de F1 se decide en Abu Dabi
El neerlandés desplazó a Piastri // Está a 12 puntos del líder Norris
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. a11
Lusail. La amplia ventaja de Lando Norris en el campeonato mundial de pilotos de F1 se le escurrió entre las manos como arenisca del desierto, aunque aún tiene más posibilidades de quedar campeón respecto a sus perseguidores, aunque el margen de privilegio se redujo a sólo 12 puntos después de que Max Verstappen, de Red Bull, triunfara en un dramático Gran Premio de Qatar. El británico necesita al menos llegar en tercer lugar en la última carrera para conquistar la corona.
Norris y su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, se equivocaron de estrategia durante el periodo de tránsito del coche de seguridad al comienzo de la carrera, cuando no se detuvieron para cambiar los neumáticos en lo que era un Gran Premio obligatorio de dos paradas.
Cuando Norris finalmente entró en boxes por segunda vez, el piloto británico regresó a la pista en quinto lugar y aunque logró adelantar a Kimi Antonelli en los tramos finales apenas pudo terminar cuarto sitio.
Piastri llegó en segundo sitio y estaba furioso con la estrategia del equipo. Norris también se mostró descontento con la decisión, y declaró posteriormente: “Fuimos nosotros quienes nos arriesgamos hoy, y fue una decisión equivocada”.
Esto significa que el título se decidirá en Abu Dabi, con Norris, Piastri y Verstappen con posibilidades de alzarse con la corona.
Norris le lleva 12 puntos de ventaja al de Red Bull y su coequipero británico está cuatro puntos atrás del neerlandés.
Piastri declaró que McLaren cometió un error al quedarse fuera cuando el auto de seguridad ingresó, después de que el Sauber de Nico Hulkenberg hizo un trompo en la séptima vuelta tras ser tocado por el Alpine de Pierre Gasly.
“Sin palabras. No sé qué decir”, expresó el piloto australiano. “Es un poco difícil de digerir en este momento.”
Más tarde, él mismo agregó: “Claramente no lo hicimos bien” y dijo que habría discusiones.
La decisión jugó a favor de Verstappen. El eufórico neerlandés salió de su coche y saltó a los brazos de sus mecánicos e ingenieros tras ganar.
“Esta fue una carrera increíble para nosotros, tomamos la decisión correcta como equipo de entrar a boxes mientras circulaba el auto de seguridad”, señaló Verstappen. “Superfeliz de ganar; nos mantuvimos en la lucha hasta el final. Increíble”.
Lando Norris todavía está en posición de ganar el campeonato mundial de F1 de 2025 a pesar de terminar cuarto en el GP de Qatar.
El control sobre el título del piloto de McLaren se debilitó desde la semana pasada en Las Vegas después de una doble descalificación y sufrió otro golpe muy peligroso en Qatar.
Es un fin de semana de carreras en Abu Dabi, la última de la temporada; por lo tanto, Norris ganará el campeonato mundial si sube al podio en el Circuito Yas Marina.
Un tercer puesto mínimo (15 puntos) en Abu Dabi le daría a Norris una ventaja inexpugnable de 27 puntos.
El cuarto puesto (12 puntos) pondría a Norris con ventaja de 24 tantos y, si Verstappen ganara la carrera, el neerlandés se llevaría el título por una unidad.
Como alternativa, Verstappen necesita sumar 13 puntos más que Norris. Doce unidades más los igualarían, pero, a menos que el neerlandés ganara, ambos quedarían empatados con siete victorias. En ese caso, se pasa a la segunda categoría, donde Norris tiene la ventaja con ocho tantos frente a los cinco de Verstappen.
Piastri tiene una tarea aún más difícil. Necesita sumar 16 unidades o más que Norris y cuatro más que Verstappen.
Si están empatados en puntos, se desempata con victorias. Actualmente, los tres pilotos han ganado siete carreras, pero Norris tiene ocho segundos puestos, frente a los cinco del neerlandés y los cuatro del australiano.