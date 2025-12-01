▲ Max Verstappen celebra con su equipo de Red Bull el triunfo en la carrera de Lusail. Foto Afp

Lunes 1º de diciembre de 2025

Lusail. La amplia ventaja de Lando Norris en el campeonato mundial de pilotos de F1 se le escurrió entre las manos como arenisca del desierto, aunque aún tiene más posibilidades de quedar campeón respecto a sus perseguidores, aunque el margen de privilegio se redujo a sólo 12 puntos después de que Max Verstappen, de Red Bull, triunfara en un dramático Gran Premio de Qatar. El británico necesita al menos llegar en tercer lugar en la última carrera para conquistar la corona.

Norris y su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, se equivocaron de estrategia durante el periodo de tránsito del coche de seguridad al comienzo de la carrera, cuando no se detuvieron para cambiar los neumáticos en lo que era un Gran Premio obligatorio de dos paradas.

Cuando Norris finalmente entró en boxes por segunda vez, el piloto británico regresó a la pista en quinto lugar y aunque logró adelantar a Kimi Antonelli en los tramos finales apenas pudo terminar cuarto sitio.

Piastri llegó en segundo sitio y estaba furioso con la estrategia del equipo. Norris también se mostró descontento con la decisión, y declaró posteriormente: “Fuimos nosotros quienes nos arriesgamos hoy, y fue una decisión equivocada”.

Esto significa que el título se decidirá en Abu Dabi, con Norris, Piastri y Verstappen con posibilidades de alzarse con la corona.

Norris le lleva 12 puntos de ventaja al de Red Bull y su coequipero británico está cuatro puntos atrás del neerlandés.

Piastri declaró que McLaren cometió un error al quedarse fuera cuando el auto de seguridad ingresó, después de que el Sauber de Nico Hulkenberg hizo un trompo en la séptima vuelta tras ser tocado por el Alpine de Pierre Gasly.

“Sin palabras. No sé qué decir”, expresó el piloto australiano. “Es un poco difícil de digerir en este momento.”

Más tarde, él mismo agregó: “Claramente no lo hicimos bien” y dijo que habría discusiones.