▲ Cody Gakpo, del Liverpool, gana el balón a Soungoutou Magassa, del West Ham, durante el partido de la Liga Premier. Foto Ap

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. a10

Londres. El Liverpool, en una profunda crisis, reaccionó ayer con una victoria 2-0 ante el West Ham, en la jornada 13 de la Liga Premier de Inglaterra, en la que el líder Arsenal empató 1-1 contra el Chelsea, que jugó la segunda parte en inferioridad numérica.

Con 21 puntos, los Reds subieron al octavo puesto de la clasificación, a tres unidades de la zona Champions y a nueve del líder Arsenal (30).

El vigente campeón de Inglaterra no podía permitirse otro desastre en este partido en el London Stadium, después de haber perdido en seis de sus siete duelos recientes en el campeonato, y en nueve de los 12 pasados teniendo en cuenta todas las competencias.

Todas las alarmas estaban ya disparadas y el entrenador Arne Slot sorprendió al dejar a su atacante egipcio Mohamed Salah en el banquillo. En su lugar, el alemán Florian Wirtz hizo un partido prometedor.

Pero fue otro fichaje estelar del Liverpool para esta temporada, el sueco Alexander Isak, el que desbloqueó el partido y relajó la atmósfera de su equipo.

El nórdico marcó al minuto 60, tras aprovechar un pase de su compañero neerlandés Cody Gakpo, quien logró luego el segundo y definitivo tanto cuando el reloj marcaba 90+2.

Al minuto 88, cuando el Liverpool ganaba por un tanto, el West Ham estuvo a punto de igualar con un potente disparo de Jarrod Bowen.

Para entonces, el Liverpool estaba ya en superioridad numérica por las dos tarjetas amarillas que vio al 84 de manera consecutiva el brasileño Lucas Paquetá, quien recibió la segunda por sus airadas protestas.

También en Londres, el líder Arsenal y el Chelsea se enfrentaron en el feudo de los Blues, pero las cosas se torcieron antes del descanso para los locales, tras la expulsión del ecuatoriano Moisés Caicedo al minuto 38, luego de un pisotón en el tobillo al español Mikel Merino.