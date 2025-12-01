Afp y De La Redacción

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 9

El Flamengo desfiló ayer por las calles de Río de Janeiro para celebrar el título de la Copa Libertadores logrado la víspera en Lima frente al también brasileño Palmeiras, ante más de medio millón de personas que desafiaron el sol para conmemorar la victoria. No obstante, el festejo se vio empañado por disturbios en algunos puntos del recorrido, que dejaron personas heridas.

Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Río, la caravana del Flamengo partió al centro de la ciudad con miles de aficionados en motos y vehículos.

Una enorme carroza con tarima abierta transportó a los campeones, que prefirieron esperar cerca de tres horas el aterrizaje de la comisión técnica, que viajó en un vuelo comercial y que llegó con atraso.

La euforia de los cientos de aficionados que rodeaban el aeropuerto se encomendó rápidamente de los jugadores del Flamengo, mientras iniciaban los 15 kilómetros de recorrido hasta el centro de la ciudad.

Una vez allí, donde los esperaron por horas miles de hinchas, la locura se desató entre los presentes. Los jugadores vistieron una camiseta del Flamengo con el dorsal número 4 y la leyenda “Tetracampeón”, en alusión a las cuatro Libertadores que alcanzó el Mengão, ahora el club brasileño más ganador de la gloria continental.

En medio de la ovación, entre los jugadores apareció roto el trofeo de la Copa Libertadores, ataviado con cintas en su parte más alta para intentar remediar el daño. Según la prensa brasileña, el trofeo se rompió en el festejo en el césped del Estadio Monumental de Lima.