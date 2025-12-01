Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 9

Con una pifia del veterano Javier Chicharito Hernández al cobrar un penal, Chivas dejó escapar el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx al caer 3-2 con Cruz Azul, que entre el sufrimiento avanzó a la siguiente ronda. Ahora, los celestes se enfrentarán por el boleto a la final ante Tigres mientras la otra serie se definirá entre el campeón Toluca y Monterrey.

Si bien Chivas presionó con tantos de Cade Cowell, quien se recontró con el gol después de cuatro meses, y de Bryan González, desaprovechó la oportunidad del triunfo cuando Javier Chicharito Hernández erró al cobrar una pena máxima en el tramo final.

En contraste, La Máquina halló la salvación con goles del joven Jeremy Márquez, Gabriel Toro Fernández y Carlos Rodríguez para seguir en la contienda por el campeonato.

Aun cuando el encuentro desató las emociones y gran intensidad, se vio manchado por acciones de la afición rojiblanca, que en cuatro ocasiones (a los minutos 6, 33, 43 y 45) lanzó el grito homofóbico “eeehhh puto” al guardameta de Cruz Azul Andrés Gudiño sin que el silbante Daniel Quintero activara elprotocolo disciplinario.

El duelo ni siquiera empezaba y las emociones ya se vivían a tope en un estadio Olímpico Universitario lleno y donde incluso era visible una invasión chiva. Aun cuando el panorama podría ser un poco más complicado para Chivas –tras el empate sin goles en casa y al haber sido sexto en la tabla general–, la afición rojiblanca respondió con una gran convocatoria, mientras los seguidores celestes también respaldaron a La Máquina –tercero en la fase regular– aunque reconocían cierta incertidumbre.

“Nos vamos con un empate pero pasamos”, expresó Adán, un aficionado celeste que reconocía el potencial del rival sin dejar de confiar en su propio equipo. “No creía en Larcamón y ha sorprendido, vamos paso a paso”, agregó con mesura.

“Hay confianza en Andrés Gudiño y en todo el equipo como siempre”, dijo Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, al respaldar al arquero, quien ha tenido que ser titular en la liguilla tras la baja de Kevin Mier. “Tener al Flamengo como rival en la Copa Intercontinental es importante. Estamos muy animados, ¡Vamos por todo!”, añadió.

Mientras el ambiente en Cruz Azul parecía tranquilo, Chivas enfrentaba un contratiempo de último minuto debido a que Armando Hormiga González, el joven goleador que impulsó al equipo a la liguilla sufrió una lesión previo al juego que le impidió estar en la cancha. Ante el desafortunado panorama, el timonel Gabriel Milito improvisó con una jugada arriesgada al darle la titularidad a Cade Cowell, quien no había sido parte del 11 titular desde la jornada ocho y sólo había marcado un tanto en el torneo.