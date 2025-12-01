Xinhua

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 5

San Salvador., El Museo Palestino de El Salvador, reconocido como el único espacio en su tipo en Iberoamérica, reúne objetos históricos y expresiones artísticas que muestran la identidad cultural de Palestina, cuya tradición ha trascendido fronteras y generaciones.

Este espacio cultural exhibe piezas tradicionales, fotografías, artesanías y elementos identitarios que han acompañado a la diáspora palestina desde su llegada y posterior desarrollo en este país centroamericano.

El proyecto fue impulsado por la comunidad palestina en El Salvador, con apoyo de especialistas, antropólogos, historiadores y sociólogos.

Su coordinador, Isaac Salman, explicó que el principal objetivo del recinto es que los descendientes de Palestina en El Salvador tengan un sitio donde conocer sobre sus raíces.

“Hemos creado un espacio para que la sociedad salvadoreña en general pueda conocer la cultura palestina que está inmersa en su país y en toda América Latina desde hace más de 145 años”, detalló Salman.

Indicó que el museo ha tenido una gran acogida del público salvadoreño, pues ha recibido más de 5 mil visitas a un año de su apertura.

Cultura admirable

El coordinador del museo explicó que las personas suelen llegar con un sinfín de inquietudes, pues preguntan dónde se encuentra Palestina, qué monedas se usan allá o cómo es su vestimenta tradicional.