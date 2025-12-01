Es único en su tipo en Iberoamérica // Abrió hace un año y ha tenido buena acogida del público: ha recibido más de 5 mil visitas
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 5
San Salvador., El Museo Palestino de El Salvador, reconocido como el único espacio en su tipo en Iberoamérica, reúne objetos históricos y expresiones artísticas que muestran la identidad cultural de Palestina, cuya tradición ha trascendido fronteras y generaciones.
Este espacio cultural exhibe piezas tradicionales, fotografías, artesanías y elementos identitarios que han acompañado a la diáspora palestina desde su llegada y posterior desarrollo en este país centroamericano.
El proyecto fue impulsado por la comunidad palestina en El Salvador, con apoyo de especialistas, antropólogos, historiadores y sociólogos.
Su coordinador, Isaac Salman, explicó que el principal objetivo del recinto es que los descendientes de Palestina en El Salvador tengan un sitio donde conocer sobre sus raíces.
“Hemos creado un espacio para que la sociedad salvadoreña en general pueda conocer la cultura palestina que está inmersa en su país y en toda América Latina desde hace más de 145 años”, detalló Salman.
Indicó que el museo ha tenido una gran acogida del público salvadoreño, pues ha recibido más de 5 mil visitas a un año de su apertura.
Cultura admirable
El coordinador del museo explicó que las personas suelen llegar con un sinfín de inquietudes, pues preguntan dónde se encuentra Palestina, qué monedas se usan allá o cómo es su vestimenta tradicional.
Por ello, muchos visitantes quedan sorprendidos al observar los tallados en madera de olivo y las piezas elaboradas con concha nácar, que siempre despiertan admiración.
La colección también abarca reproducciones arqueológicas del periodo cananeo, documentos oficiales y un valioso dinar de oro fatimí (moneda de oro) con más de mil 200 años de historia.
Cada vitrina aporta una pieza del relato colectivo de un pueblo que ha sabido mantener vivas sus raíces y su identidad.
El también antropólogo comentó que este espacio no sólo busca rescatar la memoria de los migrantes, sino también fomentar el intercambio cultural entre generaciones y naciones.
El Museo Palestino nació gracias al arduo trabajo de la Asociación Salvadoreña Palestina (ASP), organismo dedicado a estrechar los vínculos culturales entre El Salvador y Palestina.
Mediante acuerdos con el Ministerio de Cultura y universidades, la ASP ha promovido intercambios y muestras que acercan a ambos pueblos.