▲ En el tercer día de actividades de Original se presentó la danza mixteca de los Tecuanes de Acatlán de Osorio. Foto Secretaría de Cultura

▲ Sobre estas líneas, una artesana muestra sus productos en el Centro Cultural Los Pinos. Foto Xinhua

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 5

Entre música huasteca, aromas de la comida tradicional y un ir y venir de familias que llenaron los jardines del Centro Cultural Los Pinos, cerró ayer Original, encuentro donde no sólo repuntaron las ventas de artesanos del país, sino que éstos mostraron la fuerza creativa de los pueblos originarios.

En el puesto 11, Juan Carlos Díaz García, originario de Paraje, Larráinzar, Chiapas, cerca de la zona zapatista, muestra tres huipiles largos de colores vibrantes, mientras explica que están hechos en telar de cintura y que las figuras que conforman sus brocados forman parte de la cosmovisión tsotsil.

Cuenta que las piezas más elaboradas, que toman meses de confección, cuestan entre 30 y 50 mil pesos, y son tejidas por un grupo de 25 mujeres que mantienen viva la tradición.

Díaz García asegura que cada año las ventas mejoran. “En esa ocasión vendimos más, sobre todo piezas de innovación, con bordado tradicional en prendas estilizadas”.

A unos metros, Silvia Lorenzano Fercano, originaria de Rancho Grande San Juan Bautista, de Valle Nacional, Oaxaca, atiende a una pareja que busca la talla correcta de una guayabera bordada en punto de cruz y hecha en telar de cintura.

Mientras acomoda sus prendas, con representaciones de árboles de la vida, Lorenzano Fercano subraya que sus mejores clientes han sido varones.

Además de los colores y la iconografía de varias regiones del país, el zapateado y los versos que siguen al violín llenaron esta fiesta de identidad. Mientras algunas personas se sentaban a escuchar la música, otras subían a la tarima para mostrar sus mejores pasos.

Aranza Cortés acaba de bajar de bailar con su hermano. “Tengo 15 años bailando danza folclórica. Me encanta mi cultura”, cuenta.

Es el segundo día consecutivo en que ella y su familia visitan Los Pinos para disfrutar del encuentro. “Nos gusta todo, pero la joyería me parece impresionante, por los materiales y los trabajos”. Para ella, lo más bonito es “ver a las personas de todas las edades bailar como el alma da, y compartir la cultura y el amor por México”.