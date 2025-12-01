Merry Macmasters

El artista urbano Vlocke Negro realizó ayer una nueva acción, esta vez sobre una gran lona blanca colocada para tapar la publicidad de una conocida marca refresquera, que él mismo había hecho el pasado 23 de noviembre, en el bajopuente frente al estadio Azteca. La intervención, titulada No hay juego limpio en tierra despojada, fue borrada pocos días después por autoridades de la alcaldía.

Para fines de la “restauración” del mural se convocó a una conferencia de prensa que contó con la presencia de habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa y colonias de los Pedregales de Coyoacán y Tlalpan, ya que la acción de Vlocke Negro y su equipo se realizó en apoyo a las demandas de los pobladores respecto de las obras, en especial hidraúlicas, que se realizan en la zona con miras a la celebración del Campeonato Mundial de Futbol FIFA 2026. Su demanda prioritaria es la expropiación del pozo de extracción que tiene concesionada la empresa Televisa, dueña del estadio Azteca.

Justo antes de la reunión, los responsables de haber colocado el anuncio lo recubrieron con la lona blanca, lo que en un primer momento dejó dos opciones: pintar sobre ella o retirarla y “pintar como teníamos planeado sobre la publicidad de la refresquera”, indicó Vlocke Negro a La Jornada. “La idea de estar acá es denunciar el despojo del agua para la colonia de Santa Úrsula Coapa. Vamos a seguir denunciado estas apropiaciones, así como la gentrificación que padece la zona y la Ciudad de México en general”.

El artista urbano tenía la idea de que fuera “un acto pacífico y comunitario. Esta actividad siempre ha convocado a los vecinos de la colonia; entonces, vienen desde jóvenes hasta adultos mayores. La intervención es un proyecto muy bonito en el que convergen el arte y la comunidad”.

Según Natalia Lara Trejo, en nombre de la Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones Tlalpan-Coyoacán, “nos gusta generar estas incomodidades, pero también que respeten los derechos de las personas. La Secretaría de Agua de la Ciudad de México nos comunicó el viernes pasado que la cuchilla que está a un costado del bajopuente ya es del pueblo; entonces, no puede ser parte de ninguna empresa ni ser concesionada a publicidad”.