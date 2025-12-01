E

l mezquite viejo es distinguible a la distancia. Alto, grande y retorcido, ocupa buena parte del paisaje, por lo demás ralo y desértico, donde domina, como su nombre indica, la gobernadora, planta abusiva que se vale de su creosota para inhibir a otras especies de árboles y arbustos. Sólo se las viene pelando a las biznagas y los mezquites, resistentes a su veneno. Aunque la condenada gobernadora manda y aprieta, es baja y poco sirve de sombra como no sea para víboras o liebres, además de jardín de recreo para las aves que le van y le vienen. Al correcaminos, que apenas si brinca, más bien se la vive bajo las ramas frondosas y cabronas, le define la vida.

La sombra del mezquite, única en el paraje, lo hace buen lugar de reposo para labriegos y chiveros, y en horas de la tarde para que jueguen los niños de todas las edades. Por acá no hay tantos y se revuelven. Los de esta historia suman exactamente 10. Forman un corrillo mocho, casi herradura, rodeando a Rubencito. Hay uno, mayor de edad y estatura, que por haber nacido antes ostenta los derechos del nombre cabal. Sin ser el más grande, es el líder del grupo y el único Rubén con acento en la e.

A Rubencito le ha tocado toda la tarde la peor parte del juego. Primero lo “secuestraron” entre cuatro saliendo de la aldea, lo condujeron a una hondonada, le quitaron la camisa y con ella le amarraron las muñecas por delante. Con un mecate lo jalaron a través de la apenas perceptible loma, hasta el mezquite a cuya sombra esperaban los demás niños y dos niñas que mataban el tiempo tirando matatenas.

Rubén y sus leales llegan blandiendo palos largos casi derechos, algo infrecuente en estas tierras de mezquite donde los palos, siempre torcidos, sirven sólo de leña. Colocan a Rubencito en el centro. Rico y René le vendan los ojos con un paliacate. Anuncia Rubén, ahora toca que te demos piso.

Rubencito protesta débilmente, ya, déjenme, no quiero ser el muerto otra vez, ya que le toque a otro. Rubén replica que es el mejor para tronárselo, porque estás bien pendejo. Rubencito se rinde a la explicación.

Chíngatelo tú, ordena Rubén a René, quien se siente halagado con la distinción. Arrodíllese, cabrón, ordena al chiquito y éste obedece a punto de llorar, pero se aguanta. René apunta con su palo la sien del mocoso y “dispara”, ¡pum! Rubencito no reacciona.