Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., El alcalde de Barcelona, España, Jaume Collboni, anunció ayer en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara la iniciativa Narra Barcelona, que se habilitará en enero de 2026 para fortalecer el vínculo cultural y editorial entre Latinoamérica y esa ciudad, invitada de honor de esta edición 39 del encuentro librero.

En rueda de prensa, Collboni, acompañado por Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias Creativas, explicó que la convocatoria permitirá que un autor latinoamericano “con trayectoria consolidada” pase tres meses en la ciudad y elabore un proyecto literario sobre la misma, con un estímulo económico de 80 mil euros.

“No será un libro de encargo y puede abordar cualquier género”, explicó el alcalde. “La idea es que el participante detalle y analice lo que, desde su perspectiva artística, representa Barcelona, como indica el nombre de la iniciativa.”

Marcé puntualizó que la residencia está dirigida sólo a quienes vivan en Latinoamérica y que cuenten con experiencia literaria, por lo que no está destinada a estudiantes o autores amateurs. Añadió que “el jurado seleccionará al participante tomando en cuenta su trayectoria y la relevancia de su proyecto”.