Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., Trilce Ediciones es dueña de los derechos en español del libro que elaboró Sheila O’Malley basado en el proceso de filmación de la película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.

El volumen, lanzado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, por su calidad de diseño, tamaño y papel, reivindica la salud de la industria editorial en una época de vértigo digital; detalla cada puntada y costura para convertir la artesanía fílmica en arte puro.

En el pasillo C, pabellón 28, Déborah Holtz, editora de Trilce, atesora los ejemplares de esta obra, inspirada a su vez en el original de Mary Shelley. Holtz muestra el libro como quien abre un cofre. “Ve qué cosa tan hermosa”, dice mientras lo toma con delicadeza.

Fotografías, bocetos, gráficas, descripciones que van más allá de los fotogramas promocionales o los carteles diseñados para el impacto visual, así como la síntesis de Sheila O’Malley traducida al español, conviven con storyboards que plasman imágenes del navío atrapado en el hielo de los mares del norte y con entrevistas con la tramoya cinematográfica, desde el área de diseño de arte hasta maquillistas y actores.

“Lo que ha logrado Guillermo del Toro con Pinocho, y ahora con Frankenstein, son obras de arte, una muestra de la amalgama que debe existir con un grupo de personas, porque la película en sí misma prefigura al monstruo, pero lo que Del Toro hace es inusitado: habiendo ya 100 o más películas de Frankenstein, él desde muy pequeño se dio cuenta de que la verdadera historia no había sido contada”, dice.

Afirma que lo anterior pone en evidencia “una sensibilidad literaria y no sólo visual” del director nacido en Guadalajara.

El prefacio del libro es de Oscar Isaac, actor que dio vida al doctor Frankenstein en el filme; “cada parte está narrada de manera increíble; hay un capítulo dedicado a Mary Shelley y lo que representa la historia y la creación de la novela que escribió a los 18 años”.