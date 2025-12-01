El sello Trilce editó el ejemplar de Sheila O’Malley
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 3
Guadalajara, Jal., Trilce Ediciones es dueña de los derechos en español del libro que elaboró Sheila O’Malley basado en el proceso de filmación de la película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.
El volumen, lanzado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, por su calidad de diseño, tamaño y papel, reivindica la salud de la industria editorial en una época de vértigo digital; detalla cada puntada y costura para convertir la artesanía fílmica en arte puro.
En el pasillo C, pabellón 28, Déborah Holtz, editora de Trilce, atesora los ejemplares de esta obra, inspirada a su vez en el original de Mary Shelley. Holtz muestra el libro como quien abre un cofre. “Ve qué cosa tan hermosa”, dice mientras lo toma con delicadeza.
Fotografías, bocetos, gráficas, descripciones que van más allá de los fotogramas promocionales o los carteles diseñados para el impacto visual, así como la síntesis de Sheila O’Malley traducida al español, conviven con storyboards que plasman imágenes del navío atrapado en el hielo de los mares del norte y con entrevistas con la tramoya cinematográfica, desde el área de diseño de arte hasta maquillistas y actores.
“Lo que ha logrado Guillermo del Toro con Pinocho, y ahora con Frankenstein, son obras de arte, una muestra de la amalgama que debe existir con un grupo de personas, porque la película en sí misma prefigura al monstruo, pero lo que Del Toro hace es inusitado: habiendo ya 100 o más películas de Frankenstein, él desde muy pequeño se dio cuenta de que la verdadera historia no había sido contada”, dice.
Afirma que lo anterior pone en evidencia “una sensibilidad literaria y no sólo visual” del director nacido en Guadalajara.
El prefacio del libro es de Oscar Isaac, actor que dio vida al doctor Frankenstein en el filme; “cada parte está narrada de manera increíble; hay un capítulo dedicado a Mary Shelley y lo que representa la historia y la creación de la novela que escribió a los 18 años”.
La orfandad en ambos creadores
Holtz pone a Shelley y a Del Toro en el mismo nivel en cuanto a la orfandad; ella, porque cuando nació murió su madre, y por su padre, muchas veces absorto en su vocación filosófica.
“Guillermo del Toro ha narrado que creció como espiga al viento, que había días en los que no veía ni a un adulto en su casa”, equipara.
“Una de mis grandes emociones es que somos una editorial chica e independiente; entonces, que se haya cruzado en mi camino esta posibilidad es un milagro; siento que hay mucho de Del Toro en eso; hay una onda que creo que estaría más feliz viéndose aquí que allá, en una editorial que ha apostado la vida en lo que hemos creído.”
Trilce también publicó en español Pinocho: Una historia atemporal contada por Guillermo del Toro, con el cual ganó hace dos años el premio al mejor libro juvenil otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial, por lo que afirma estar orgullosa de ser una “especie de vocera” del realizador.
“Trilce nació sin proponérselo: me asocié con Juan Carlos Mena, quien es el diseñador genial de los libros; nos asociamos para hacer trabajos empresariales de diseño, pero un día me dijo que tenía la idea de hacer un libro, y cuando vi sus imágenes me di cuenta de que son una loa a la cultura popular actual de México: bardas sonideras, tipografía de lucha libre, de vulcanizadoras. Gráfica callejera con una personalidad única”, recuerda.
Luego, Holtz muestra otras joyas de su cofre editorial: libros como Aguacate, “al que le ha ido muy bien”; Son de Cuba, publicado antes del auge del Buena Vista Social Club, o Tacopedia, enciclopedia del taco que se llevó varios años en concluir y ha sido “impagable, pero a la vez invaluable, por la satisfacción que nos ha dado poner al taco en alto”.