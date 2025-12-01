Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 33
En esta administración se han reparado más de mil fugas no visibles en la red hidráulica, lo que se tradujo en la recuperación de 1.5 litros de agua por segundo, equivalentes a la producción diaria de 25 pozos, aseguró el subsecretario de Operación de Infraestructura Hidráulica y Eficiencia de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Ricardo Munguía.
En entrevista con este diario, el funcionario aseguró que la apuesta para la gestión del agua en la Ciudad de México es establecer estrategias y políticas centradas en la eficiencia por medio de la modulación de la presión en la red hidráulica, así como en la detección y reparación de fugas, lo que permitiría una distribución más homogénea del líquido.
Señaló que en lo que va del año se ha logrado optimizar el recurso en beneficio de los habitantes de Tlalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Benito Juárez. En esta última alcaldía, añadió, se logró mejorar el suministro para la mitad de la población que cuenta ahora con el servicio continuo las 24 horas.
Lo mismo ocurrió en el Cerro de la Estrella, Iztapalapa, donde se pasó de tener agua durante siete a 12 horas, incluso con días en que se han superado 18 horas de suministro.
Indicó que una mayor presión en la red implica un mayor número de fugas de agua, independientemente del estado en que se encuentre la red hidráulica, y lo que se debe hacer es responder con la mayor celeridad posible, por lo que se adquirió equipo especial para su detección.
Consideró que el personal operativo debería dedicar 90 por ciento de la jornada laboral o el mayor tiempo posible a la reparación de fugas, pero aún hay muchas carencias y las cuadrillas también se dedican a hacer otras cosas. Sin embargo, la meta es que las fugas de mayor alcance puedan estar reparadas en menos de 72 horas.
En ese contexto, comentó que se planea utilizar el caudal que proviene del Sistema Cutzamala sólo como “fusible”, es decir, que sea conforme a la demanda de la población, por lo que se propuso a la Comisión Nacional del Agua que se fijen tres niveles de extracción a lo largo del año.
El planteamiento es la extracción de 13 metros cúbicos por segundo durante la temporada de lluvias y 15 metros cúbicos por segundo durante la época de estiaje, y obtener un poco más en los picos más altos de la sequía.