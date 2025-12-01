Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 33

En esta administración se han reparado más de mil fugas no visibles en la red hidráulica, lo que se tradujo en la recuperación de 1.5 litros de agua por segundo, equivalentes a la producción diaria de 25 pozos, aseguró el subsecretario de Operación de Infraestructura Hidráulica y Eficiencia de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Ricardo Munguía.

En entrevista con este diario, el funcionario aseguró que la apuesta para la gestión del agua en la Ciudad de México es establecer estrategias y políticas centradas en la eficiencia por medio de la modulación de la presión en la red hidráulica, así como en la detección y reparación de fugas, lo que permitiría una distribución más homogénea del líquido.

Señaló que en lo que va del año se ha logrado optimizar el recurso en beneficio de los habitantes de Tlalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Benito Juárez. En esta última alcaldía, añadió, se logró mejorar el suministro para la mitad de la población que cuenta ahora con el servicio continuo las 24 horas.

Lo mismo ocurrió en el Cerro de la Estrella, Iztapalapa, donde se pasó de tener agua durante siete a 12 horas, incluso con días en que se han superado 18 horas de suministro.