▲ A partir del primero de enero de 2026, la recolección de residuos sólidos será de forma organizada en orgánicos e inorgánicos, de acuerdo con el día de la semana. Foto Jorge Ángel Pablo García

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 33

El Gobierno de la Ciudad de México inició la campaña de difusión para la separación de residuos sólidos en tres partes: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, que a partir del primero de enero será obligatoria para su recolección en casas, escuelas, negocios y oficinas.

En las instalaciones del vivero Nezahualcóyotl, en la alcaldía Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la meta es transformar 50 por ciento de las 8 mil 500 toneladas de desechos que diariamente se generan en la capital del país.

La campaña Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar, se mantendrá durante todo diciembre para que la población sepa que, desde el primero de enero, los camiones recolectores recibirán los lunes, miércoles, viernes y domingos los residuos inorgánicos reciclables y no reciclables, y los martes, jueves y sábados los orgánicos.

Brugada detalló que, en la actualidad, de las 8 mil 500 toneladas de residuos que se generan al día en la Ciudad de México, 56 por ciento son orgánicos, 22 por ciento inorgánicos reciclables y el resto inorgánicos no reciclables.