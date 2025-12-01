A partir del 1º de enero será obligatoria // Habrá días fijos de recolección
Lunes 1º de diciembre de 2025
El Gobierno de la Ciudad de México inició la campaña de difusión para la separación de residuos sólidos en tres partes: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, que a partir del primero de enero será obligatoria para su recolección en casas, escuelas, negocios y oficinas.
En las instalaciones del vivero Nezahualcóyotl, en la alcaldía Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la meta es transformar 50 por ciento de las 8 mil 500 toneladas de desechos que diariamente se generan en la capital del país.
La campaña Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar, se mantendrá durante todo diciembre para que la población sepa que, desde el primero de enero, los camiones recolectores recibirán los lunes, miércoles, viernes y domingos los residuos inorgánicos reciclables y no reciclables, y los martes, jueves y sábados los orgánicos.
Brugada detalló que, en la actualidad, de las 8 mil 500 toneladas de residuos que se generan al día en la Ciudad de México, 56 por ciento son orgánicos, 22 por ciento inorgánicos reciclables y el resto inorgánicos no reciclables.
Aseguró que entre este año y el próximo se destinarán 500 millones de pesos para la adquisición de infraestructura, que incluye la compra de cinco plantas de transformación de residuos orgánicos y más camiones de recolección de basura.
La primera planta se instalará antes de concluir este año en el Bordo Poniente, dos más se ubicarán en el suroriente durante 2026, y las otras dos se adquirirán en 2027.
Más tarde, la mandataria acudió a la alcaldía Gustavo A. Madero, donde encabezó la campaña Ámate: házte la prueba de VIH”, donde anunció que en febrero próximo se inaugurará la tercera clínica Condesa, que atiende a personas con este virus, y se comprometió a triplicar la aplicación de pruebas para su detección, que este año sumaron 102 mil.