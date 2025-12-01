Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 32
Un hombre de 32 años de edad murió tras el ataque directo en su contra con arma de fuego que cometieron sujetos desconocidos, quienes viajaban abordo de una motocicleta y huyeron después de perpetrar la agresión mientras se realizaba una fiesta en la calle Peluqueros, esquina con Imprenta, en la colonia Emilio Carranza, en la alcaldía Venustiano Carranza.
El ataque ocurrió en los primeros minutos del domingo sin que hasta el momento las autoridades hayan indicado el móvil, luego de que en la carpeta asfáltica quedaron al menos siete indicios balísticos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los sujetos viajaban en una motocicleta color negro, quienes “arribaron al sitio donde se realizaba la fiesta y dispararon” contra la víctima.
Aunque paramédicos llegaron al lugar, nada pudieron hacer por el sujeto, quien no tenía signos vitales debido a la lesión del proyectil de arma de fuego en la espalda, por lo que el área fue acordonada por elementos del sector Consulado.
Por otra parte, en la alcaldía Tláhuac, una joven de 17 años de edad fue detenida junto con un sujeto luego de que fueron ubicados como supuestos responsables de atacar con un arma de fuego a una pareja en calles de la alcaldía Iztapalapa.
Según la dependencia capitalina, la menor de edad intentó evitar la detención y agredió físicamente a los uniformados.
En otro hecho, policías detuvieron a una mujer en posesión de más de 60 dosis de droga en calles del pueblo de la Magdalena Mixiuhca, en Venustiano Carranza, luego de que fue sorprendida mientras manipulaba bolsas de plástico con hierba verde y seca, así como envoltorios de papel color blanco con una sustancia similar a la cocaína.