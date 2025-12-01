Elba Mónica Bravo

Un hombre de 32 años de edad murió tras el ataque directo en su contra con arma de fuego que cometieron sujetos desconocidos, quienes viajaban abordo de una motocicleta y huyeron después de perpetrar la agresión mientras se realizaba una fiesta en la calle Peluqueros, esquina con Imprenta, en la colonia Emilio Carranza, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El ataque ocurrió en los primeros minutos del domingo sin que hasta el momento las autoridades hayan indicado el móvil, luego de que en la carpeta asfáltica quedaron al menos siete indicios balísticos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los sujetos viajaban en una motocicleta color negro, quienes “arribaron al sitio donde se realizaba la fiesta y dispararon” contra la víctima.

Aunque paramédicos llegaron al lugar, nada pudieron hacer por el sujeto, quien no tenía signos vitales debido a la lesión del proyectil de arma de fuego en la espalda, por lo que el área fue acordonada por elementos del sector Consulado.