Difundir miedo y propalar mentiras, el propósito
Muestran parte de la transmisión en vivo de un noticiario como prueba // Participó funcionaria del PAN en Benito Juárez // Fueron promovidos por granjas de bots
Lunes 1º de diciembre de 2025, p. 31
Diputados de Morena en la Ciudad de México acusaron a dos canales de una reconocida televisora con sede en el Ajusco de orquestar un montaje, junto a una funcionaria y militante del Partido Acción Nacional (PAN), para difundir miedo y mentiras durante la marcha de la generación Z.
En conferencia de prensa, mostraron parte de la transmisión en vivo de un noticiario en el que un reportero entrevista a una familia que dice haber sido reprimida durante la marcha; destaca una mujer de nombre Reyna Cristina Pacheco Reyes, quien posteriormente fue invitada al estudio del canal donde acusó al gobierno de agredirlos.
Revelaron que Pacheco Reyes tiene un contrato laboral vigente en la alcaldía Benito Juárez, a cargo de Luis Mendoza, en un área de conciliación ciudadana; además, es militante del PAN desde el 25 de enero de 2023 en Azcapotzalco.
Entrevistas múltiples
Señalaron que “múltiples” entrevistas fueron “guionizadas” en las que supuestamente los participantes siguieron un libreto preparado para darle credibilidad a los testimonios que en la realidad, según los morenistas, estaban fabricados.
El vocero de la bancada de Morena en el Congreso local, Paulo García, dijo que después de grabar y transmitir los presuntos montajes, los videos fueron promovidos de manera masiva en todas las redes sociales por granjas de bots, entre ellos una cuenta que promueve y favorece a la derecha.
“El fondo del asunto es una construcción deliberada por la televisora para instalar la idea de que en la movilización había represión y violencia. Esta producción se pensó antes de que iniciara la marcha.
“Esta información evidencia la articulación entre actores políticos de oposición, específicamente de la alcaldía panista de Benito Juárez y medios de comunicación afines para fabricar escenas de represión inexistentes”, dijo.
Habrá más pruebas
Advirtieron que cada semana el grupo parlamentario de Morena seguirá presentando pruebas sobre la operación “de desinformación”, lo que deberá ser objeto de investigación por la comisión especial del Congreso capitalino, a fin de garantizar el derecho a la ciudadanía a estar informada “con la verdad”.
“Esta situación pone en evidencia cómo ciertos grupos de poder mediático y político están dispuestos a manipular la información para imponer relatos que benefician sus intereses electorales, en detrimento de la verdad y del ejercicio libre del periodismo.
“Nuestro movimiento está a favor del derecho de la libre expresión, siempre que sea pacífica”, apuntó el diputado.