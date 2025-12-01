Sandra Hernández García

Diputados de Morena en la Ciudad de México acusaron a dos canales de una reconocida televisora con sede en el Ajusco de orquestar un montaje, junto a una funcionaria y militante del Partido Acción Nacional (PAN), para difundir miedo y mentiras durante la marcha de la generación Z.

En conferencia de prensa, mostraron parte de la transmisión en vivo de un noticiario en el que un reportero entrevista a una familia que dice haber sido reprimida durante la marcha; destaca una mujer de nombre Reyna Cristina Pacheco Reyes, quien posteriormente fue invitada al estudio del canal donde acusó al gobierno de agredirlos.

Revelaron que Pacheco Reyes tiene un contrato laboral vigente en la alcaldía Benito Juárez, a cargo de Luis Mendoza, en un área de conciliación ciudadana; además, es militante del PAN desde el 25 de enero de 2023 en Azcapotzalco.

Entrevistas múltiples

Señalaron que “múltiples” entrevistas fueron “guionizadas” en las que supuestamente los participantes siguieron un libreto preparado para darle credibilidad a los testimonios que en la realidad, según los morenistas, estaban fabricados.

El vocero de la bancada de Morena en el Congreso local, Paulo García, dijo que después de grabar y transmitir los presuntos montajes, los videos fueron promovidos de manera masiva en todas las redes sociales por granjas de bots, entre ellos una cuenta que promueve y favorece a la derecha.