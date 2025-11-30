H

ace ya más de cuatro décadas, Ángel Palerm, el gurú máximo de la antropología social mexicana, me llamó para comentar la primera versión de mi tesis de licenciatura, que le había dejado para leer hacía un par de semanas.

Al llegar a su oficina, en la Ibero de Churubusco, me dijo que fuéramos al café a platicar. En mis tiempos de universitario, la cafetería era un espacio fundamental e imprescindible para comentar, discutir, platicar, aprender e incluso hablar con eminentes profesores.

Llegó el café e inmediatamente entramos en el asunto. Me dijo que le había parecido bien la tesis, que había hecho algunas correcciones ortográficas, de una falta recurrente en la que ponía una c en vez de s, y que lo que faltaba era el marco teórico. En mis tiempos, el marco era el cuco y precisamente por eso lo había dejado de lado.

En el fólder que le había dado con la tesis se puso a escribir y me dijo que el tema central de la tesis era la proletarización del campesinado y que para eso debía revisar a los clásicos como Marx, Engels, Lenin y Kautsky; a los campesinistas rusos como Chayanoch, Preobrazhenski, Bujarin, Trotski y Zinóviev; a los marxistas como Meillassoux y Philippe Rey y, finalmente, a los estudiosos del campesinado mexicano como Warman, Bartra, Palerm y otros.

En esos tiempos, ese tipo de literatura era asequible y, en parte, la había revisado, pero no desde el enfoque que me proponía Palerm. Mi tesis trataba del proceso de urbanización y venta de la tierra en el Cerro del Judío en la Ciudad de México. Pero el punto de fondo, el eje conductor de la tesis, era la inevitable proletarización del campesinado, de los ejidatarios, al vender la tierra.

El marco teórico, hecho con sudor al comienzo y luego desvelo, fue de unas 30 páginas y corresponde al primer capítulo de mi libro La ciudad invade el ejido, publicado por La Casa Chata en 1983. Todo esto viene a colación porque hace unos días le pregunté al ChatGTP que me dijera cuál era la posición de los autores mencionados sobre el tema de la proletarización del campesinado y señalara sus coincidencias y diferencias.

En 20 segundos tuve la respuesta y un resumen perfecto de dos páginas, con todo el tema muy bien definido, escrito y estructurado. Obviamente me quedé pasmado. Pero nadie me quita lo sufrido, lo desvelado y lo aprendido, aunque ahora no me acuerde de casi nada de esas lecturas y sea un tema del siglo pasado, que a muy pocos interesa. No obstante, más que tener que leer a esos autores, la tortura, comparativamente hablando, era tener que redactar una tesis en una máquina de escribir.