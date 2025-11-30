Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 10

“Tu bebé está muerta”, le dijo de golpe el ginecólogo a Nuria Jaquelina Leyva Hernández y añadió: “Mañana te vamos a internar para hacerte un legrado”. Sorprendida por no tener ningún síntoma, regresó al consultorio con sus padres, pero el médico había cambiado de opinión: “Nunca dije eso, sólo te voy hacer unos estudios”.

En ese momento, Nuria supo que el hombre, tío del padre de la criatura, el pintor Max Sanz, cuyo nombre real es Max Sánchez López, intentaba engañarla para practicarle un aborto clandestino y así liberar a su sobrino de la responsabilidad.

La bebé nació y fue un milagro. Ahora tiene 14 años y ha sufrido en carne propia un largo viacrucis judicial para demostrar en el juzgado, con dos pruebas de ADN, que es hija de quien no quiso reconocerla. La primera la “extraviaron”.

“Sólo el de arriba lo ve, sólo Dios hará justicia a eso que me hizo; fue un abuso. A fin de cuentas, me querían hacer un aborto clandestino, engañándome. Es demasiado fuerte, muy doloroso”, dice Nuria en entrevista con este periódico.

Nuria y Max se conocieron en 2007, cuando tenían 15 años y estudiaban el bachillerato en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera, de Oaxaca; él, en artes plásticas y ella, en danza.

La relación de más de tres años se fue consolidando. Max solicitó permiso formal a los padres de Nuria y cuando tenían 18 años surgió el embarazo: “Su mamá habló conmigo para decirme que pensara lo que iba a hacer, incluso me dijo que ellos podían ir a pedir mi mano con mis papás, pero lo más conveniente, dijo, lo mejor era no tenerlo en ese momento, sino después”.

Añade: “Yo accedí a no tener el bebé. Fuimos con su tío ginecólogo; me hizo el ultrasonido y me dio pastillas de misoprostol, pero no me hicieron efecto”.

Pasaron los días, Nuria nunca sangró. Al volver con el médico, éste la examinó y le soltó: “Tu bebé está muerta”. “Yo me sorprendí, pero él me dijo que había que hacerme un legrado para sacármela, que tenía que internarme al día siguiente. Finalmente, le conté a mi mamá: “dicen que mi bebé ya está muerta”.

Al día siguiente, sus padres la acompañaron al médico, pero éste, al verse descubierto, negó que le fuera a practicar un legrado. Fue cuando decidieron acudir con otro especialista que fue categórico: “El bebé está vivo, sólo tiene unos hematomas en la placenta causados por la dosis de misoprostol”.

Nuria decidió tener a su bebé, y citaron a los padres de Max en el Zócalo de Oaxaca, frente a la Catedral. “Nos dijeron que su hijo Max no se iba a hacer responsable de nada, que le rascáramos como pudiéramos”.

Añade: “Yo lloraba y lloraba. Mi papá dijo ‘pues aunque sea con frijoles, pero vemos cómo le hacemos para mantenerlos. Te vamos a apoyar para que tengas a tu bebé’”.

Desprecio

Nuria dejó de ver a Max, quien la eliminó de sus redes sociales. Luego se enteró, por amigos en común, que él decía que dejó la relación porque se enteró de que el bebé que esperaba era de otro hombre.

La niña GLH nació el 25 de marzo de 2011 en un centro de salud de San Antonio de la Cal. “Decidí ya no buscarlo, seguir mi camino con el apoyo de mi familia, mis tías y mis abuelas. Así creció mi niña. Mi mamá vendía tamales, atole, zapatos…”

Gracias a ella y a sus abuelas, que le ayudaron con la crianza, Nuria empezó a estudiar para auxiliar de enfermería en un curso básico de tres años: “Mi niña fue muy enfermiza desde pequeña. Cuando tenía dos años la operaron de una fístula uretrovaginal. Tenía infecciones desde que nació por parto natural; a la semana empezó con septicemia y bilirrubina alta. La internamos en una clínica privada una semana”.

Luego se recuperó, pero las infecciones eran recurrentes. “Fue demasiado enfermiza. Vimos a pediatras y especialistas –con muchos gastos– hasta que a los dos años le hicieron una radiografía donde se ve que tenía una fístula uretrovaginal y el médico decidió operarla. Al final mejoró mucho con la cirugía”.

En tanto, Nuria estudiaba y trabajaba y su hija acudía a una escuela pública, aunque luego consiguió un puesto de asistente educativa en un colegio privado para que la niña obtuviera una beca. Después regresó a la primaria y secundaria públicas.

Uno de sus amigos fue hablar con la familia de Max para exhortarlos a que se hicieran responsables de la pequeña, pero fueron indiferentes. Ahorrando, Nuria logró estudiar la licenciatura y en 2021 se decidió a interponer la demanda por paternidad, con el expediente 491/2021 del juzgado octavo de lo familiar y conclusión de asuntos del juzgado séptimo civil del distrito judicial, Centro de Oaxaca.

“Tenía miedo de iniciar el protocolo legal, por no dañarla a ella. Mi relación con Max fue seria y formal, y no era justo que no se hiciera cargo y se hubiera negado a ser responsable”, afirma.