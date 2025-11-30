De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 9

Tlalpan registró una reducción de 24 por ciento en delitos de alto impacto, comparado con el último año de la gestión anterior, informó la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, tras presentar su primer Informe de gobierno ante casi 7 mil personas. entre ellas vecinos, autoridades locales, representantes de pueblos originarios, legisladores federales y alcaldes invitados, en un evento realizado en la explanada de la demarcación. Durante su intervención, señaló que la alcaldía triplicó el número de patrullas y mantuvo 255 sesiones del Gabinete de Seguridad, realizadas diariamente con mandos operativos.

Ante los asistentes, subrayó que la camioneta Jeep asignada como vehículo de uso personal a la titular de la alcaldía en la administración previa fue convertida en patrulla. Esta decisión, explicó, forma parte de un enfoque donde “el 24/7 es un modelo de gobierno que realiza política pública de día y de noche”.

Osorio expuso los resultados de su primer año de administración en materia de seguridad, abastecimiento de agua, recuperación ambiental y obra pública; afirmó que el eje de la gestión ha sido la operación territorial constante.

“La sensibilidad ante la realidad de nuestra alcaldía no se adquiere en la oficina, sino en la calle”, dijo al inicio de su mensaje, donde también agradeció la presencia y el acompañamiento que ha tenido de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para concretar muchos de los proyectos en la demarcación.

Entre los asistentes también se encontraban concejales, diputados locales y representantes de colonias y pueblos de la zona alta y baja. El acto comenzó con un recorrido por las principales intervenciones del año y continuó con un balance sustentado en números, comparativos y decisiones administrativas.

Sobre el medio ambiente, la alcaldesa informó que la demarcación realizó 166 filtros carreteros y 141 inspecciones forestales, en coordinación con dependencias federales y estatales.

Como resultado, se desmantelaron 15 aserraderos clandestinos y se aseguraron 23 vehículos vinculados a tala y transporte irregular de madera. También se recuperaron 222 espacios públicos, en su mayoría parques barriales y zonas de uso comunitario. En este punto, Osorio afirmó: “trabajamos en botas, no desde escritorio. La protección del suelo de conservación es una obligación, no una opción”.

En el rubro de agua, la alcaldesa destacó la creación del primer Gabinete de Agua a nivel alcaldía. Según el informe, en 2025 se repararon 5 mil 418 fugas, lo que representa más del doble de las atendidas el año previo. Asimismo, señaló que la eliminación de prácticas irregulares en el servicio de pipas permitió ahorrar 20 millones de pesos y reducir el tiempo de espera de 60 días a cinco días.“Prohibido hacer negocio con el agua. El agua es un derecho y no una mercancía”.