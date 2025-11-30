De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 9

Hermosillo, Son., Con el fin de definir los tiempos y mecanismos para el pago de incentivos a productores de trigo panificable de los ciclos primavera-verano 2024 y otoño-invierno 2024-2025, el gobernador Alfonso Durazo Montaño sostuvo una reunión con el subsecretario federal del ramo, Noel Cota Montaño, y agricultores de la entidad, en la que se acordó la apertura de ventanillas durante diciembre.

En el encuentro, el mandatario reconoció el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha brindado al campo sonorense, así como la disposición de las y los productores para mantener una mesa de diálogo permanente con las autoridades, lo que permitió preservar el libre tránsito en las carreteras del estado y evitar bloqueos en las vías de comunicación.

Durante la reunión también se estableció que, en un plazo no mayor a 15 días, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicará la mecánica operativa para otorgar los incentivos del Programa Precios de Garantía, mientras que en 21 días se abrirá una ventanilla especial para revisar los casos de productores que consideren haber sido excluidos injustificadamente en ciclos anteriores de maíz y trigo, con resoluciones en un máximo de 45 días. Asimismo, a inicios de diciembre se realizará una reunión de trabajo para analizar la política agrícola nacional, y se formalizará el pago a productores de hasta 50 hectáreas y 140 toneladas, conforme al precio de garantía vigente. Finalmente, se acordó impulsar un esquema ordenado de reconversión productiva hacia cultivos con mayor rentabilidad y menor consumo de agua, con la proyección de sembrar 20 mil hectáreas de cártamo y mil 500 de cebada.