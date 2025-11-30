Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 9

Después de 45 años de mantener un formato histórico del Servicio Militar Nacional (SMN), la Secretaría de la Defensa Nacional oficializó un nuevo esquema que desde 2026 reducirá de 44 a 13 sesiones sabatinas de adiestramiento para “facilitar que un mayor número de jóvenes” cumplan con esta obligación constitucional.

Tras la controversia que desató la decisión de mayor participación de personas que cumplen 18 años, ayer en una ceremonia en el Campo Militar número 1-A, un total de mil 193 conscriptos (mil 184 hombres y nueve mujeres) de la clase 2006 recibieron la cartilla de identidad militar al concluir su ciclo de instrucción en el modelo de 11 meses, que estuvo vigente desde 1980.

En el acto estuvieron presentes los generales de brigada de Estado Mayor, Roger David Rodríguez Arosemena, comandante de la Primera Zona Militar, y Roberto Pérez Ceja, director del SMN, pero no dieron ningún discurso. La Defensa informó que a partir de enero, la reducción del periodo de adiestramiento se aplicará en dos escalones anuales para incentivar la participación de los jóvenes, por lo que se modificará el proceso de sorteo para determinar si son “encuadrados” (bola blanca o azul) o a “disponibilidad” (bola negra).