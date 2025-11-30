▲ En el contexto del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, centenares de activistas y organizaciones sociales reiteraron sus exigencias para que el gobierno de México rompa relaciones diplomáticas con Israel y se oponga al plan de Donald Trump para la franja de Gaza, en una marcha que se llevó a cabo ayer, del Hemiciclo a Juárez a la antigua sede de la embajada estadunidense. Foto Yazmín Ortega Cortés