Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 8

El Partido Acción Nacional (PAN) modificó ayer sus estatutos para la “apertura total” de sus candidaturas a perfiles ciudadanos, a una semana de que el dirigente Jorge Romero abrió la puerta al empresario Ricardo Salinas Pliego para ser abanderado presidencial en 2030.

Los cambios se realizaron en medio de la advertencia de militantes de que al no hacerlo se ponía en riesgo la existencia del instituto político.

Antes del inicio de dos asambleas, resaltaron, además, el terreno que ha ido perdiendo el PAN en años recientes, entre otros por no acercarse a la sociedad.

Luis Felipe Bravo Mena, ex presidente del partido, reconoció que una de las razones del declive es que “se ha ido cerrando con el tiempo a la participación de los ciudadanos”, por lo que si no logramos acercarnos a los simpatizantes “estamos muertos”.

El ex titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, también admitió que el blanquiazul “se ha alejado completamente” de la ciudadanía, y si no enmienda ese error, “estamos perdidos. Si en el primer semestre de 2026 no se logra visualizar un cambio fuerte, el partido no tiene posibilidades en el 2027, y estaríamos hablando de una cuestión muy grave”, sostuvo.

Ayer, Jorge Romero enfatizó ante sus correligionarios la importancia de abrir las candidaturas blanquiazules a “los mejores perfiles”, incluso sin militancia previa, lo que rompe con la tradición panista de designar a sus abanderados a través de grupos cerrados.

“No sólo abrimos las puertas a la ciudadanía, nos ponemos en acción por México. Con propuesta y amor a nuestro país, le ofrecemos a las familias una alternativa que defiende la libertad y lucha por un futuro de oportunidades”, señaló el diputado con licencia en la Expo Santa Fe México, que no registró un lleno total.