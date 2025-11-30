Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 8
El Partido Acción Nacional (PAN) modificó ayer sus estatutos para la “apertura total” de sus candidaturas a perfiles ciudadanos, a una semana de que el dirigente Jorge Romero abrió la puerta al empresario Ricardo Salinas Pliego para ser abanderado presidencial en 2030.
Los cambios se realizaron en medio de la advertencia de militantes de que al no hacerlo se ponía en riesgo la existencia del instituto político.
Antes del inicio de dos asambleas, resaltaron, además, el terreno que ha ido perdiendo el PAN en años recientes, entre otros por no acercarse a la sociedad.
Luis Felipe Bravo Mena, ex presidente del partido, reconoció que una de las razones del declive es que “se ha ido cerrando con el tiempo a la participación de los ciudadanos”, por lo que si no logramos acercarnos a los simpatizantes “estamos muertos”.
El ex titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, también admitió que el blanquiazul “se ha alejado completamente” de la ciudadanía, y si no enmienda ese error, “estamos perdidos. Si en el primer semestre de 2026 no se logra visualizar un cambio fuerte, el partido no tiene posibilidades en el 2027, y estaríamos hablando de una cuestión muy grave”, sostuvo.
Ayer, Jorge Romero enfatizó ante sus correligionarios la importancia de abrir las candidaturas blanquiazules a “los mejores perfiles”, incluso sin militancia previa, lo que rompe con la tradición panista de designar a sus abanderados a través de grupos cerrados.
“No sólo abrimos las puertas a la ciudadanía, nos ponemos en acción por México. Con propuesta y amor a nuestro país, le ofrecemos a las familias una alternativa que defiende la libertad y lucha por un futuro de oportunidades”, señaló el diputado con licencia en la Expo Santa Fe México, que no registró un lleno total.
También estableció que los estatutos fijarían como norma obligatoria la alternancia de género en las presidencias de todos los comités de Acción Nacional, así como realizar afiliaciones digitales a través de una aplicación.
“Nos vamos de lleno con todo a las calles de nuestro país, adelanto que el siguiente gran proyecto de esta dirigencia será la construcción del mayor ejército de tierra y ejército digital que jamás haya tenido Acción Nacional. Reclutaremos a 150 mil personas por todo el país, para que todos los días de todas las semanas, de todos los meses, estemos tocando puertas y corazones, no sólo faltando tres meses para la elección”, sostuvo.
Reformas estatuarias
Explicó que las reformas estatutarias panistas serían alrededor de 100. Incluyen la posibilidad de realizar elecciones primarias abiertas a la ciudadanía para definir candidatos y se incorporó el principio “3 de 3”, para que ningún agresor sexual, deudor alimentario o persona sentenciada por violencia familiar pueda registrarse como aspirante o ser dirigente del instituto político.
El sábado 22 de noviembre, en una entrevista con El País, Jorge Romero señaló que para 2030 “a Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos”.