Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 7

Con el avance del uso de tecnologías de la información y comunicación, en los últimos años han aumentado los ciberataques e ilícitos cibernéticos de diversa índole, muchos de ellos impulsados por el uso malicioso de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) al concluir 2024 más de 60 por ciento de la población mundial estaba conectada a Internet, lo que aumenta los riesgos en ciberseguridad y advierte que el costo creciente de los ilícitos se cuantifica en billones de dólares.

Según el informe Economía de la Ciberseguridad para Mercados Emergentes del Banco Mundial , en la última década los ciberincidentes delictivos crecieron 25 por ciento anual en Latinoamérica, y México estuvo entre los cinco países más afectados, según la ONU.

Previsiones de la startup de ciberseguridad Cybersecurity Ventures indican que el costo global del cibercrimen podría alcanzar 10.5 billones de dólares en este año, y es que con el uso de IA en ciberataques de esta índole esto se ha potenciado.

En la víspera del Día Mundial de la Ciberseguridad, hoy 30 de noviembre, José Aguilar Martínez, jefe del Departamento de Seguridad de la Información en la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana coincide en que aunque la IA mejora servicios y facilita tareas desde navegadores y equipos, puede utilizarse para vulnerar sistemas y aprovechar fallas.