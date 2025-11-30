Recalcó que la inflación está controlada y en 2025 hay récord de creación de empleos // Cuando se apoya al que menos tiene, el país funciona, dice
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 7
Playa del Carmen, QR., El salario mínimo seguirá aumentando en México, anticipó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la entrega de 225 casas en la unidad habitacional Edén Bienestar, en Playa del Carmen, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.
En el acto, la mandataria recalcó que a todo el país le va mejor teniendo como base el principio “por el bien de todos primero los pobres”, que forma parte de los ejes de la Cuarta Transformación.
“Decían que iba a haber problemas económicos en el país. No, resulta que la inflación está controlada. Vamos a seguir aumentando el salario mínimo, fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir.
“El peso es de las monedas más estables de todo el continente. Y, además, este año es récord en inversión extranjera directa (IED), y también en creación de empleos en nuestro país. Es decir, cuando se apoya al que menos tiene, el país funciona, florece”, destacó.
Sheinbaum reiteró, ante cientos de asistentes, que quienes no están de acuerdo con los gobiernos de la transformación son aquellos que quieren conservar sus privilegios.
“Cuando decimos que somos gobiernos del pueblo es porque somos gobiernos que damos. Antes de que llegara la Transformación, los gobiernos le quitaban al pueblo para dárselo a ellos y a sus amigos, eran gobiernos de los privilegios, de mucha corrupción”, añadió.
Durante su discurso destacó los compromisos que hizo cuando estaba en campaña, como mantener todos los Programas del Bienestar. “No sólo cumplimos, hoy son derecho constitucional para todas y para todos los mexicanos”, dijo.
Sobre las Viviendas del Bienestar, la Presidenta recordó en Playa del Carmen su plan sexenal de construir un millón 200 mil casas en todo el país, para trabajadores que ganen entre uno y dos salarios mínimos, además de ofrecer descuentos en el pago de créditos hipotecarios impagables.
El director general del Infonavit, Octavio Oropeza, indicó que para Quintana Roo se anunció de inicio la construcción de 11 mil viviendas para el sexenio, luego la meta se elevó a 64 mil, y en 2026 se habrán entregado todas.
Como parte de su gira de trabajo por Quintana Roo, la Presidenta también estuvo en Puerto Morelos, donde encabezó la asamblea Pensión Mujeres Bienestar, en donde afirmó que “las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, nunca más calladitas las mujeres en México”.
También estuvo en Cancún, donde supervisó la obra del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 301; además, encabezó la entrega de becas Benito Juárez para estudiantes.