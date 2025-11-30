Patricia Vázquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 7

Playa del Carmen, QR., El salario mínimo seguirá aumentando en México, anticipó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la entrega de 225 casas en la unidad habitacional Edén Bienestar, en Playa del Carmen, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

En el acto, la mandataria recalcó que a todo el país le va mejor teniendo como base el principio “por el bien de todos primero los pobres”, que forma parte de los ejes de la Cuarta Transformación.

“Decían que iba a haber problemas económicos en el país. No, resulta que la inflación está controlada. Vamos a seguir aumentando el salario mínimo, fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir.

“El peso es de las monedas más estables de todo el continente. Y, además, este año es récord en inversión extranjera directa (IED), y también en creación de empleos en nuestro país. Es decir, cuando se apoya al que menos tiene, el país funciona, florece”, destacó.

Sheinbaum reiteró, ante cientos de asistentes, que quienes no están de acuerdo con los gobiernos de la transformación son aquellos que quieren conservar sus privilegios.

“Cuando decimos que somos gobiernos del pueblo es porque somos gobiernos que damos. Antes de que llegara la Transformación, los gobiernos le quitaban al pueblo para dárselo a ellos y a sus amigos, eran gobiernos de los privilegios, de mucha corrupción”, añadió.