Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 6

Mientras se alista la iniciativa de reforma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) –que encabeza el SNA– se han visto envueltos en intercambios de acusaciones.

En la décimo primera sesión ordinaria del organismo, celebrada el viernes virtualmente, Vania Pérez Morales, presidenta del organismo, junto con los integrantes Rafael Martínez Puón y Patricia Talavera, evidenciaron diferencias internas en momentos en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que el sistema requiere de revisión a fondo pues “no está funcionando a plenitud”.