Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 6
Mientras se alista la iniciativa de reforma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) –que encabeza el SNA– se han visto envueltos en intercambios de acusaciones.
En la décimo primera sesión ordinaria del organismo, celebrada el viernes virtualmente, Vania Pérez Morales, presidenta del organismo, junto con los integrantes Rafael Martínez Puón y Patricia Talavera, evidenciaron diferencias internas en momentos en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que el sistema requiere de revisión a fondo pues “no está funcionando a plenitud”.
Pérez Morales reconoció en la sesión que el sistema actual ya no responde a lo que la ciudadanía merece, e informó que para la propuesta de reforma ya se está en conversaciones con diputados.
Talavera acusó a Pérez Morales de golpear interna y externamente al comité sin razón, mientras que esta última finalizó la transmisión lamentando que los integrantes no se dediquen de tiempo completo a sus funciones.