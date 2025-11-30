Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 6
En 2026, por primera vez en la historia, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se conjuntarán los programas de Prevención y Control de VIH/Sida (identificado con la clave P016), y el de Prevención y Control de Enfermedades (P018), los cuales ejercerán en su conjunto un total de 2 mil 685 millones de pesos.
Así lo indicó el presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Jaime López Vela (Morena), quien subrayó que con lo anterior se demuestra que no ha tenido lugar una supuesta caída en los fondos para atender la pandemia de VIH.
“Se ha estado difundiendo que se cancela el presupuesto para la atención de esta enfermedad y eso es completamente falso”, recalcó el legislador, quien señaló que ambos programas ahora están identificados con la clave P028.
La fusión de programas ordenada por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró López Vela, implica que en ambos rubros se contará en 2026 con fondos adicionales por mil 382 millones 487 mil pesos.
Asimismo, el diputado morenista saludó que el próximo año también existirá un presupueto específico para el el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis, que recibirá 576 millones 242 mil pesos, para un aumento de 10 millones 588 mil con respecto a 2025.
López Vela dijo que no sólo es necesario que los programas de atención a las personas que viven con VIH tengan fondos específicos en el Presupuesto de Egresos –lo que calificó como un logro por sí mismo–, sino que además exista la posibilidad de que esos recursos le sean entregados a los beneficiarios de manera directa.
Por último, el legislador celebró que por primera vez en un presupuesto federal se incorporarán 16 acciones contempladas para las poblaciones de la diversidad sexual, esto en cinco ejes transversale.