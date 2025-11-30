Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 6

En 2026, por primera vez en la historia, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se conjuntarán los programas de Prevención y Control de VIH/Sida (identificado con la clave P016), y el de Prevención y Control de Enfermedades (P018), los cuales ejercerán en su conjunto un total de 2 mil 685 millones de pesos.

Así lo indicó el presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Jaime López Vela (Morena), quien subrayó que con lo anterior se demuestra que no ha tenido lugar una supuesta caída en los fondos para atender la pandemia de VIH.

“Se ha estado difundiendo que se cancela el presupuesto para la atención de esta enfermedad y eso es completamente falso”, recalcó el legislador, quien señaló que ambos programas ahora están identificados con la clave P028.

La fusión de programas ordenada por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseguró López Vela, implica que en ambos rubros se contará en 2026 con fondos adicionales por mil 382 millones 487 mil pesos.