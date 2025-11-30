Se exponen a infecciones, así como afecciones musculares y circulatorias // Más de 80% no cuentan con seguro social
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 6
En México, 72.7 por ciento de quienes trabajan en salones y clínicas de belleza son mujeres, y perciben un salario mensual promedio de 5 mil 500 pesos, es decir, 36.6 pesos por hora. De las 421 mil personas ocupadas en esta actividad, 81.5 por ciento labora en la informalidad.
Además de tener condiciones laborales precarias, enfrentan riesgos a la salud debido al manejo de sustancias tóxicas sin protección; exposición a infecciones por bacterias y virus, además de padecimientos musculo-esqueléticos y de circulación por largas jornadas de pie y en posiciones inadecuadas.
La doctora Valeria Díaz Molina, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, de la Secretaría de Salud, señaló que uno de los riesgos más comunes es que pueden desarrollar dermatitis por contacto debido al manejo tintes y peróxidos, así como productos para el alaciado permanente, pues uno de sus componentes más comunes es el formol, sustancia que, incluso, está catalogada como cancerígena.
En entrevista con La Jornada señaló que también hay efectos adversos a la salud por inhalación de vapores de pegamentos o de las partículas que se desprenden cuando colocan uñas de gel y acrílico, pues la mayoría no usa cubrebocas.
Agregó que otro de los problemas de salud que pueden enfrentar son afectaciones al sistema circulatorio por permanecer de pie durante horas. Además de problemas en la columna vertebral por ponerse en posturas que generan dolores musculares y en las articulaciones.
Sobre las infecciones, destacó que las más comunes son desarrolladas por hongos y verrugas, que les pueden contagiar sus clientes al hacer tratamientos en uñas y pies, así como depilaciones corporales.
Esto sucede, explicó, no sólo por la falta de equipo de protección, sino también por la falta de esterilización del instrumental que utilizan, incluyendo tijeras, peines y cepillos, lo que genera riesgo de contagio para estilistas y clientes.
En la Ciudad de México, una de las entidades con mayor cantidad de salones de belleza en el país, Silvana se ha autoempleado por más de 40 años como estilista. Su labor ha dejado huella en su salud y su cuerpo.
Narra que desde los 15 años trabajó en diversas estéticas donde aprendió el oficio. Sin seguridad social, prestaciones ni periodos vacacionales, con esta labor logró cubrir las necesidades de su familia, pero el precio fue alto: padece artritis, dolores musculares, de cabeza y diversas infecciones por hongos.
Oficio feminizado
La doctora Alejandra Herrera Mendoza, profesora-investigadora de la Universidad Iberoamericana e integrante del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos, señaló que este sector laboral esta feminizado, pues históricamente la atención de la belleza se liga a las mujeres, porque se trata de una labor “minuciosa y delicada, para la cual tienen mayor capacidad”.
Sin embargo, advirtió que la mayoría de las mujeres que se dedican a esta actividad están en la informalidad y el autoempleo, lo que eleva su vulnerabilidad.
Declaró que entre las ventajas está que la mayoría puede laborar cerca de sus hogares, con horarios más flexibles que les permiten mantener el cuidado de su hogar e hijos, pese a que sus salarios son precarios.
Agregó que muchas abren espacios de trabajo en sus domicilios o acuden al de sus clientas para dar el servicio de corte de cabello, tinte, colocar uñas, hacer depilaciones y delineados permanentes de cejas.
Pese a realizar su labor con productos tóxicos, la especialista destaca que este sector carece de seguridad social o acceso a servicios médicos, además de que no cuentan con información suficiente sobre los riesgos que enfrentan.
Por separado, ambas expertas destacaron la necesidad de una regulación sanitaria para realizar este trabajo, que garantice la protección a la salud de quienes lo realizan y de las personas que atienden. Una de las medidas centrales, subrayaron, es la esterilización del equipo con el realizan su labor y el uso obligatorio de guantes y cubrebocas.