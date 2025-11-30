Política
Especialistas de EU y México dialogan sobre seguridad
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 5

México y Estados Unidos intercambiaron recientemente ideas para reforzar el combate al crimen organizado y la seguridad en la frontera común, según informó la embajada del país vecino.

En Puerto Vallarta se realizó el Foro Internacional México y su futuro en la lucha contra el crimen, “especialistas de ambos países intercambiaron ideas sobre cómo enfrentar mejor al crimen organizado y fortalecer la seguridad”, de acuerdo con lo publicado por la embajada en la plataforma X.

Añadió que uno de los pilares de esta colaboración es “enfrentar juntos a las redes criminales trasnacionales”.

