Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 5

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresó su respaldo a Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo del sector privado expresó su confianza en la funcionaria, pues reconoció la importancia de contar con instituciones sólidas y coordinadas en México. Enfatizó la necesidad de que la conducción de la dependencia garantice estabilidad, claridad jurídica y continuidad operativa.

Apuntó que es importante que la fiscalía se mantenga bajo un liderazgo capaz de fortalecer el estado de derecho y la protección a las personas y a las empresas. “Creemos que un proceso ordenado hacia la definición de la titularidad contribuirá a garantizar certeza y confianza para la ciudadanía y el sector productivo”.