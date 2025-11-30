Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 5
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresó su respaldo a Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).
El organismo del sector privado expresó su confianza en la funcionaria, pues reconoció la importancia de contar con instituciones sólidas y coordinadas en México. Enfatizó la necesidad de que la conducción de la dependencia garantice estabilidad, claridad jurídica y continuidad operativa.
Apuntó que es importante que la fiscalía se mantenga bajo un liderazgo capaz de fortalecer el estado de derecho y la protección a las personas y a las empresas. “Creemos que un proceso ordenado hacia la definición de la titularidad contribuirá a garantizar certeza y confianza para la ciudadanía y el sector productivo”.
Subrayó que para la industria mexicana es esencial contar con una fiscalía que avance con determinación en el combate a los delitos que afectan la actividad económica: el robo al transporte de carga, la extorsión, el contrabando y otras prácticas que dañan a millones de familias y empresas.
También expresó su disposición a colaborar y aportar en todo aquello que contribuya a fortalecer la labor de la fiscalía y confió en que el proceso para definir a la o el titular avance con visión de Estado, garantizando que la institución cuente con el liderazgo necesario para cumplir su función constitucional.